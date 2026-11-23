A Greenline, empresa brasileira de tecnologia climática, anunciou a adoção de seguro obrigatório para todos os créditos de carbono mensurados e emitidos em suas operações. A iniciativa foi desenvolvida com a participação da corretora Marsh e da Akad Seguros e estabelece um limite inicial de cobertura de US$ 25 milhões por projeto, com o objetivo de reduzir os riscos financeiros associados à comercialização de ativos ambientais.

A medida será aplicada aos créditos classificados como ex-post, emitidos após a verificação dos resultados dos projetos. Com isso, a contratação do seguro passa a ser uma condição para a emissão desses ativos nas operações da Greenline.

A iniciativa ocorre em um mercado no qual a qualidade dos créditos de carbono, a permanência dos resultados ambientais e a regularidade dos projetos têm ganhado importância nas negociações com compradores corporativos. Entre as preocupações estão a possibilidade de os créditos perderem sua validade e os prejuízos decorrentes de falhas na entrega dos ativos contratados.

O seguro foi estruturado para responder a quatro grupos de riscos: descumprimento da entrega dos créditos negociados, falhas estruturais nos projetos responsáveis pela geração dos ativos, perda permanente de sua utilidade e despesas adicionais para aquisição de créditos substitutos.

A cobertura para perda de utilidade contempla situações como a desqualificação de metodologias utilizadas na emissão ou de autorizações governamentais. Já a proteção para substituição busca cobrir os custos adicionais enfrentados pelo comprador ou responsável pela operação quando os créditos originais são afetados por um evento previsto na apólice.

O produto também prevê despesas emergenciais para mitigação de danos, incluindo custos imediatos com combate a incêndios florestais e auditorias realizadas após desastres naturais, conforme as condições contratadas.

Cobertura pode alcançar US$ 25 milhões por projeto

O limite inicial estabelecido para a solução é de US$ 25 milhões por projeto. Considerando um preço de referência de US$ 10 por crédito de carbono, o valor corresponde à proteção financeira equivalente a 2,5 milhões de créditos, associados a 2,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

A referência, no entanto, não significa que todos os projetos terão esse volume de créditos emitidos ou que a indenização será automática. A aplicação da cobertura dependerá dos riscos previstos e das condições estabelecidas na apólice.

Para Lucio Lopez, fundador e CEO da Greenline, a exigência de seguro está relacionada à necessidade de oferecer maior previsibilidade às empresas que compram créditos de carbono. “Controvérsias sobre a qualidade dos créditos, regularidade fundiária e o risco reputacional do greenwashing tornaram-se tópicos centrais em nossas negociações com grandes compradores corporativos”, afirma.

O executivo, a proteção securitária pode contribuir para a estruturação financeira das operações e para a redução das incertezas enfrentadas pelos participantes desse mercado. Além das novas emissões, a Greenline pretende estender a possibilidade de contratação do seguro a projetos que já eram mensurados pela companhia antes da parceria com a Akad Seguros.

Nesses casos, a inclusão dependerá de avaliação e aceitação dos riscos pela seguradora. A possibilidade de extensão está relacionada, segundo a empresa, à padronização dos processos de mensuração e ao uso de tecnologias de sensoriamento remoto para acompanhar projetos de conservação de florestas nativas e redução do desmatamento.

Embora a Greenline tenha participado da estruturação da demanda e estabelecido a obrigatoriedade do seguro em suas próprias operações, o produto também poderá ser contratado por outros agentes do mercado de ativos ambientais, conforme os critérios de subscrição da Akad.

A iniciativa amplia a utilização do seguro como instrumento de transferência de riscos em operações com créditos de carbono. A cobertura financeira, entretanto, não substitui os processos de verificação ambiental nem elimina a necessidade de avaliar a integridade dos projetos e dos ativos negociados. “Estamos transformando ativos ambientais em instrumentos financeiros verdadeiramente bancáveis”, afirma Lopez.