Icatu registra aumento de 44% em previdência para menores

Garantir um futuro tranquilo para os filhos é um desejo comum entre muitos pais. Nesse cenário, a previdência privada vem ganhando espaço como uma alternativa cada vez mais procurada pelas famílias que buscam planejar o amanhã das crianças desde cedo. Na Icatu Seguros – companhia 100% brasileira líder entre as seguradoras independentes em Seguro de Vida, Previdência e Capitalização – o número de clientes com menos de 18 anos cresceu 44,2% nos últimos cinco anos.

“Os pais têm se conscientizado cada vez mais sobre a importância de poupar e investir desde cedo para garantir um futuro tranquilo para si e para toda a família. E a previdência privada para menores de 18 anos é uma aliada, podendo ser utilizada para objetivos específicos – como intercâmbio, faculdade, a compra de um bem, a abertura de um negócio ou dar início a um plano de aposentadoria – inclusive em situações imprevistas”, explica Talita Raupp, Superintendente de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

Além de ser uma forma de investimento, a previdência para menores de idade é também um importante instrumento para estimular a educação financeira e o hábito de poupar desde cedo. “É uma forma dos pais ensinarem, na prática, a importância de guardar dinheiro e criar uma base sólida para decisões financeiras mais conscientes no futuro”, complementa Talita.

Benefícios da previdência privada infantil

Entre os benefícios, está a possibilidade de aproveitar ao máximo o tempo a favor dos investimentos. Aplicações de longo prazo, a partir de dez anos, contam com apenas 10% de alíquota de Imposto de Renda, no regime regressivo – em que quanto maior o tempo de investimento menor a tributação, que incide somente no momento do resgate ou da renda. Na prática, isso significa transformar o hábito de poupar em uma reserva capaz de realizar sonhos e tirar projetos do papel.

“Mas a previdência, por meio do PGBL, também traz benefícios para os pais, afinal a contribuição para o filho, sendo seu dependente na declaração do imposto de renda, possibilita aproveitar a dedução do IR”, revela a executiva. Para quem faz a declaração completa, a melhor escolha é o PGBL, pois permite deduzir até 12% da renda bruta anual tributável. Dado o benefício do diferimento fiscal, no momento do resgate os impostos irão incidir sobre o valor total. Já para quem opta pela declaração simplificada, o ideal é o VGBL que, embora não conceda benefício fiscal, os impostos incidem apenas sobre os rendimentos. Para que o responsável continue a usufruir do benefício fiscal, ao atingir 16 anos, é necessário que o menor seja contribuinte de algum órgão de previdência oficial.