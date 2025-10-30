Com mais de 17 anos de experiência no setor de seguros e uma trajetória em inovação, transformação digital e eficiência operacional, James Maganha assume como novo Country Manager da Klimber Brasil. O executivo assume o desafio de seguir fortalecendo a presença da companhia em um dos mercados mais estratégicos da região.

Desde 2022, James atuava como Diretor de Operações e Serviços da companhia, período em que contribuiu para a consolidação do modelo de seguros 100% digitais no país e liderou projetos em parceria com grandes seguradoras, abrangendo automação de processos, implantação de novos negócios e desenvolvimento de parcerias affinity com empresas líderes de diferentes segmentos.