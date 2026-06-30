Hub de seguros une Pix e cartão em uma única cobertura

O RecargaPay anunciou o lançamento de um hub de seguros voltado à proteção de transações financeiras realizadas por meio do aplicativo. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Zurich Seguros e a 123Seguro e amplia a oferta de serviços da fintech ao incorporar um seguro para operações via Pix e cartão de crédito.

O produto oferece cobertura de até R$ 5 mil para casos de fraudes e transações realizadas sob coação, mediante mensalidade de R$ 5,99. A contratação é totalmente digital e ocorre de forma integrada ao fluxo de pagamentos do aplicativo.

A solução foi desenvolvida para responder ao aumento das preocupações com segurança digital em um cenário de crescimento dos meios eletrônicos de pagamento, especialmente do Pix. “A Zurich é pioneira no desenvolvimento de seguros para canais digitais de forma integrada e sem atrito para o consumidor. O mercado brasileiro, pela sua maturidade e digitalização acelerada, exige soluções que ofereçam segurança em tempo real, de fácil contratação e por um preço acessível”, destaca Sidemar Spricigo, diretor executivo de Parcerias da Zurich Seguros.

“A parceria com o RecargaPay reflete o nosso compromisso em democratizar a proteção através de soluções simples e que se adaptem perfeitamente à rotina financeira dos brasileiros no ambiente mobile” complementa Sidemar.

Para o RecargaPay, o hub de seguros faz parte da estratégia de ampliar o ecossistema de serviços financeiros e aumentar o engajamento dos usuários. “A consolidação do nosso Hub de Seguros não é apenas o lançamento de novos serviços, mas um pilar central na nossa estratégia de nos tornarmos a plataforma financeira diária favorita dos brasileiros. E queremos incluir cada vez mais produtos para nossos clientes”, afirma Miguel Perdigão, General Manager de Produtos Financeiros do RecargaPay.

O executivo Daniel Matias, vice-presidente de Novos Negócios da companhia, destaca que o lançamento representa o início de uma plataforma mais ampla de proteção financeira. “A parceria com a Zurich nos permite democratizar o acesso à segurança digital de forma acessível e transparente. O Pix e o cartão de crédito são ferramentas fundamentais do dia a dia, e o cliente precisa ter a tranquilidade de utilizá-los sem preocupações. Este lançamento é o ponto de partida de uma plataforma de proteção integral que continuará evoluindo”.

A implementação tecnológica da solução foi realizada pela 123Seguro, responsável pela integração da contratação ao ambiente digital da fintech. “A digitalização financeira ampliou significativamente a conveniência para o consumidor, mas também elevou a necessidade de proteção em tempo real. Nosso papel foi criar uma integração simples e fluida para que a contratação do seguro aconteça de forma natural dentro da jornada do cliente”, afirma Marcelo Biasoli, CEO da 123Seguro.

De acordo com o RecargaPay, o seguro pode ser contratado diretamente durante a jornada de pagamento, sem necessidade de acessar áreas específicas do aplicativo. “A intenção é facilitar a vida do nosso cliente. Ao incorporar a contratação diretamente no fluxo de pagamentos, o cliente pode tomar a decisão de maneira mais intuitiva, rápida e transparente”, completa Perdigão.