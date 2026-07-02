Nova série da Bradesco Seguros fala sobre atuação consultiva

O Grupo Bradesco Seguros lançou a série “Com Você Corretor – Diálogos”, iniciativa voltada à produção de conteúdo para apoiar a atuação dos corretores de seguros e ampliar o debate sobre temas relacionados à gestão de riscos e à proteção patrimonial, pessoal e empresarial.

Segundo a companhia, o projeto foi desenvolvido a partir de sugestões apresentadas pelos próprios corretores, que apontaram a necessidade de ampliar espaços de discussão sobre assuntos atuais que possam contribuir tanto para a atividade comercial quanto para a orientação dos clientes.

A proposta é reunir especialistas em episódios periódicos dedicados a temas que estejam em evidência no mercado segurador e na sociedade, acompanhando mudanças regulatórias, riscos emergentes e transformações que impactam a atividade dos corretores.

“O corretor tem um papel cada vez mais estratégico na jornada de proteção dos clientes. Com a série, queremos oferecer conteúdo que contribua diretamente para essa atuação mais consultiva, conectando informação qualificada a situações reais enfrentadas no dia a dia”, afirma Ney Dias, CEO da Bradseg.

O primeiro episódio da série aborda os impactos dos eventos climáticos extremos, tema que vem ganhando espaço nas discussões do setor segurador. A estreia contou com a participação da meteorologista Josélia Pegorim, que apresentou uma análise sobre os efeitos do fenômeno El Niño no Brasil.

A companhia destaca que a escolha do tema está relacionada aos desafios da ampliação da cultura de proteção no país. Dados apresentados no episódio indicam que cerca de 17% das residências brasileiras possuem seguro, enquanto, no agronegócio, aproximadamente 10% das áreas plantadas contam com cobertura securitária.

Para o grupo, a série pretende ampliar o repertório técnico dos corretores e apoiar a qualificação do relacionamento com os clientes em temas ligados à prevenção e à gestão de riscos.