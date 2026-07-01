Aon anuncia Mariana Lemos como diretora de Marketing

A Aon anunciou a nomeação de Mariana Lemos para o cargo de diretora de Marketing no Brasil. A executiva será responsável por fortalecer a atuação da empresa na área, integrando as estratégias de Marketing e Vendas e apoiando iniciativas relacionadas à adoção de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial.

Mariana chega à companhia após trajetória em empresas globais de tecnologia. Antes de ingressar na Aon, atuou como Head de Marketing e Experiência do Cliente da IBM para a América Latina, liderando projetos nas áreas de eventos, marketing digital e centros de inovação. Ao longo da carreira, também passou por empresas como DXC, Atos e Unisys, ocupando posições de liderança em nível local e regional.

Formada em Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbero, a executiva possui pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e extensão em Antropologia Urbana pela Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a empresa, entre as prioridades da nova diretora estão o fortalecimento da mensuração de resultados, a ampliação do uso de dados na tomada de decisões e a evolução da jornada do cliente, por meio de uma atuação mais integrada entre as áreas comercial e de marketing. A Aon também pretende ampliar o uso de inteligência artificial nas iniciativas desenvolvidas pela área.