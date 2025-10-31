Susep discute contribuições sobre proteção patrimonial mutualista

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu, nesta terça-feira, em seu escritório em São Paulo, representantes da Confederação Nacional de Associações e Administradoras de Proteção Patrimonial Mutualista (CNPPM) e de outras entidades do setor. O objetivo do encontro foi discutir e esclarecer algumas das sugestões apresentadas à Consulta Pública nº 02/2025, referente à minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que propõe estabelecer normas gerais para as operações de proteção patrimonial mutualista.

Pela Susep, participaram da reunião os diretores Jessica Bastos e Carlos Queiroz, a coordenadora da Assessoria Técnica da Autarquia, Marcia Calvano, e a chefe de Gabinete, Ylana Lira.

Com o encerramento da Consulta Pública nº 02/2025 em 1º de outubro, a Susep iniciou a análise das contribuições recebidas. A pedido da CNPPM, representantes do setor foram recebidos pela Autarquia para detalhar algumas das sugestões encaminhadas à minuta da proposta normativa. No dia 3 de outubro, a Susep já havia realizado um encontro anterior com outros representantes do segmento, com o mesmo propósito.

As reuniões reforçam o compromisso da Susep com o diálogo e a transparência no processo de regulamentação da Lei Complementar nº 213/2025.