Alper compra Montpolo e adiciona R$ 65 milhões em prêmios

A Alper Seguros anunciou a aquisição da Montpolo, corretora paulistana especializada em benefícios corporativos fundada em 2001. Com a operação, a companhia incorpora uma carteira de aproximadamente R$ 65 milhões em prêmios administrados e mais de 10 mil vidas.

A transação representa a 12ª aquisição realizada pela Alper na unidade de Benefícios e reforça a estratégia de expansão por meio de operações de fusões e aquisições (M&A), com foco no fortalecimento da atuação no mercado corporativo.

“A aquisição da Montpolo representa um movimento estratégico importante para a Alper no segmento corporativo e de Benefícios. Estamos incorporando uma estrutura sólida, construída em 25 anos de história, que nos permite ganhar ainda mais escala e gerar grandes oportunidades de cross-sell, mantendo o nosso foco na alta performance e na excelência do atendimento aos clientes”, afirma André de Barros Martins, Vice-Presidente Sênior da Alper Seguros.

Além da carteira de clientes, a operação incorpora parte da equipe da Montpolo. Ana Elisa Diaféria passa a ocupar o cargo de superintendente de Relacionamento da Alper, enquanto Ueliton Yoshimura e Gilmar dos Santos atuarão como associados da Alper Network, voltados à prospecção e indicação de novos negócios.

Fundada há 25 anos, a Montpolo atua no segmento de benefícios corporativos e, com a conclusão da operação, passa a integrar a estratégia de crescimento da Alper baseada na consolidação do mercado e na ampliação de sua oferta para empresas.

Destaques da transação em números:

Com a operação, a Alper incorpora R$ 65 milhões em prêmios administrados e uma carteira com mais de 10 mil vidas. A transação também marca a 12ª aquisição realizada pela companhia na unidade de Benefícios e adiciona à operação uma corretora com 25 anos de atuação no mercado paulistano de benefícios corporativos.