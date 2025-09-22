HDI Seguros anuncia reposicionamento de marca 

A HDI Seguros, marca do Grupo HDI, apresenta em parceria com a agência Anacouto seu novo posicionamento de marca. A estratégia reforça a essência da companhia e seu compromisso em entregar seguros confiáveis, proporcionando experiência clara e sem surpresas para segurados, corretores e parceiros.

O reposicionamento conecta a marca a pessoas que buscam soluções acessíveis, eficazes e transparentes, traduzindo esse compromisso na nova tagline: “Certeza que te deixa seguro”. O objetivo é potencializar a proposta da HDI de oferecer segurança em um mundo cheio de incertezas, garantindo que o seguro funcione quando algo sair do planejado, um benefício tanto técnico quanto emocional.

Com portfólio completo em Auto, Vida, Patrimonial e Grandes Riscos, a HDI atualiza sua atuação com foco nas transformações do comportamento dos consumidores e nas necessidades do mercado, mantendo confiança e eficiência construídas ao longo dos anos.

Entre as ações que refletem esse reposicionamento estão:

Maratona de Floripa: evento que celebrou conquistas pessoais, oferecendo aos convidados experiências de bem-estar, interação e kits personalizados da marca.

Cine Autorama: ação que uniu a comunidade, com distribuição de brindes, kits para o dia a dia do carro e suporte prático com motos de autossocorro HDI.

Para consolidar a novidade, a HDI lançou uma campanha institucional em vídeo, desenvolvida com a Anacouto, que apresenta o conceito “HDI Seguros é a certeza que funciona”. A comunicação, leve e descontraída, reforça a eficiência da companhia diante de situações inesperadas, posicionando a marca como “terror dos momentos que geram incerteza” e destacando confiança e cobertura completa.

“Queremos que cada pessoa e parceiro do nosso ecossistema avancem com confiança, respeitando suas particularidades e crescendo juntos. O novo posicionamento reforça nosso protagonismo no mercado brasileiro e reafirma nosso compromisso em entregar o que prometemos”, afirma Daniel Mello, diretor de transformação do Grupo HDI.

A estratégia de mídia para apoiar o reposicionamento combina formatos e plataformas diversas, com presença no digital, streaming, rádio, portais, buscadores, redes sociais, vídeos on demand, eventos e ativações especiais. O objetivo é fortalecer o reconhecimento da marca, ampliar a consideração e criar conexão emocional genuína com os públicos da HDI.

“Mais do que uma campanha, este é o retorno da HDI a um diálogo mais próximo com a sociedade. Queremos estar presentes não apenas quando nossos clientes precisam, mas também nos momentos que importam para eles”, reforça Mello.