Grupo HDI amplia em 70% carteira de elétricos

O avanço da mobilidade eletrificada no Brasil começa a produzir efeitos também no mercado de seguros. Dados da Bright Consulting apontam que mais de 267 mil veículos eletrificados foram emplacados no país no acumulado de 2026, alta de aproximadamente 120% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) estima que o mercado poderá superar 300 mil unidades comercializadas ao longo do ano, caso o ritmo atual seja mantido.

Nesse cenário, o Grupo HDI acompanha a transformação por meio da evolução de sua carteira. Nos últimos 12 meses, o volume de veículos eletrificados segurados pela companhia aumentou cerca de 70%. No mesmo período, as cotações avançaram aproximadamente 90%, enquanto a contratação de apólices cresceu cerca de 65%, indicando maior procura por proteção para esse tipo de automóvel. O avanço reflete o crescimento da presença desses modelos na frota nacional e a ampliação da demanda por soluções de proteção adequadas às características da nova mobilidade. Entre as diferentes tecnologias, os modelos 100% elétricos apresentaram o avanço mais expressivo. As cotações para esse segmento aumentaram aproximadamente 130% nos últimos 12 meses, acompanhadas por alta de cerca de 90% nas contratações.

O Grupo HDI acompanha de perto a evolução da eletrificação no mercado automotivo brasileiro. A ampliação da oferta de veículos e o interesse crescente dos consumidores por novas tecnologias têm impulsionado a adoção desses modelos, reforçando uma transformação que deve ganhar ainda mais relevância nos próximos anos. O crescimento da presença desses veículos em nossa carteira confirma que essa tendência já faz parte da realidade do setor e reforça a importância de desenvolver soluções alinhadas às novas formas de mobilidade.

A expansão da mobilidade eletrificada também tem levado o setor segurador a ampliar a oferta de serviços associados a essa nova realidade. Como parte dessa estratégia, clientes das marcas Yelum e HDI passaram a contar com 30% de desconto na rede de carregamento da Zletric, que reúne mais de 1.400 pontos em 15 estados e 80 cidades brasileiras.

Para Carla Oliveira, diretora de Produto Auto do Grupo HDI, a transformação da mobilidade exige uma evolução da proposta de valor do seguro, que passa a incorporar serviços relacionados à jornada de utilização dos veículos. “A transformação da mobilidade desafia todo o setor a repensar a forma como desenvolvemos produtos e nos relacionamos com os clientes. A eletrificação é um dos reflexos dessa mudança. No Grupo HDI, acompanhamos essa evolução de perto para garantir que nosso portfólio esteja preparado para atender diferentes perfis de consumidores, oferecendo soluções que combinam proteção, conveniência e aderência às novas demandas do mercado”, afirma.

A análise dos dados da carteira também indica que a expansão dos veículos eletrificados ocorre de forma abrangente no país, embora em ritmos distintos entre as regiões. Nos últimos 12 meses, algumas localidades registraram aumento próximo de 100% nas contratações de seguros para esses veículos, enquanto outras apresentaram avanços entre 70% e 75%.

A expansão dos veículos eletrificados já é percebida em diferentes regiões do país. No Grupo HDI, o maior crescimento desse segmento tem sido observado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, reforçando que a eletrificação vem ganhando escala e se tornando uma realidade cada vez mais presente no mercado brasileiro. Esse movimento é acompanhado por uma mudança no perfil dos consumidores, que demonstram maior interesse por tecnologia, conectividade, eficiência e experiências integradas. Para as seguradoras, essa transformação reforça a necessidade de evoluir continuamente a proposta de valor, combinando proteção, serviços e conveniência em uma jornada cada vez mais alinhada às expectativas dos clientes.

O crescimento da frota eletrificada também traz novos desafios para o mercado segurador, especialmente em aspectos relacionados à reparação, capacitação técnica e atendimento especializado. Para acompanhar essa evolução, o Grupo HDI vem expandindo continuamente sua rede de parceiros preparados para atender veículos eletrificados e desenvolvendo soluções alinhadas às particularidades dessa tecnologia.

Outro ponto que ganha relevância é a percepção do consumidor em relação ao seguro desses veículos. Embora os modelos eletrificados possuam características próprias de manutenção e reparação, a precificação do seguro continua considerando uma combinação de fatores, como perfil do condutor, região de circulação, utilização do veículo e características do modelo segurado.

“A evolução do perfil dos consumidores acompanha a própria transformação da mobilidade. À medida que os veículos incorporam novas tecnologias e demandam uma infraestrutura específica, o seguro também precisa evoluir para responder a essas necessidades. Isso significa combinar proteção adequada ao veículo com serviços que contribuam para uma jornada mais simples e integrada. Observamos que esse movimento ainda está em fase de aceleração no Brasil e acreditamos que os veículos eletrificados terão participação cada vez mais relevante em nossa carteira ao longo dos próximos anos, acompanhando a evolução do mercado e das preferências dos consumidores”, finaliza Carla.