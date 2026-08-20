Ultima atualização 20 de agosto

Icatu cria diretoria de Dados e nomeia André Oliva

Nova estrutura integra Tecnologia e Inovação e será liderada por executivo com mais de 25 anos de experiência
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A Icatu Seguros anunciou a chegada de André Oliva para liderar sua nova Diretoria de Dados. A nova estrutura reúne as competências de dados e analytics, reforçando a estratégia da companhia para apoiar decisões estratégicas e impulsionar a geração de valor para o negócio.

Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, analytics e transformação digital, André Oliva construiu sua trajetória liderando iniciativas de evolução de negócios apoiadas por inteligência e inovação em diferentes segmentos. Atuou no Grupo Globo e em empresas de tecnologia, como Intelipost e Olist, um dos unicórnios brasileiros, onde liderou a criação de plataformas escaláveis de analytics, inteligência artificial e soluções para tomada de decisão. É graduado em Ciência da Computação, possui MBA em Finanças pelo IBMEC-RJ, em Gestão de Negócios pela Coppead, e especialização em Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão pela PUC-RJ.

“A verdadeira transformação acontece quando os dados deixam de ser apenas fonte de informação e passam a orientar decisões estratégicas, impulsionando a agilidade, a capacidade analítica e a geração de valor para o negócio. Meu desafio é ampliar essa jornada que a companhia já começou, tornando o uso de dados e IA cada vez mais presente, escalável e integrado às diferentes áreas da companhia”, afirma o executivo.

A nova diretoria integra a estrutura da Diretoria de Tecnologia e Inovação. O movimento faz parte da evolução da estratégia tecnológica da Icatu, que investiu mais de R$ 2 bilhões em tecnologia nos últimos cinco anos, sendo mais de R$ 400 milhões no último ano.

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