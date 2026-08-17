Fundación Mapfre cria coletânea sobre mobilidade sustentável

A Fundación Mapfre acaba de lançar a nova edição da coletânea pedagógica “A Escola e a Mobilidade Sustentável”, material gratuito voltado a professores, gestores escolares e redes públicas de ensino de todo o Brasil. A publicação integra o Programa Educação Viária é Vital (EVV) e oferece orientações e atividades para abordar temas relacionados à mobilidade sustentável, à segurança viária, o uso de Inteligência Artificial (IA) na Educação Básica e à cidadania em diferentes etapas de ensino.

Alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, a coletânea foi desenvolvida para apoiar educadores na inclusão do tema de forma transversal ao currículo escolar, com propostas adaptáveis às realidades locais.

O material já está disponível no site da Fundación Mapfre e está organizado em seis volumes. Entre as novidades desta edição está o lançamento do Volume 6, dedicado à Educação de Jovens e Adultos (EJA). A coleção conta ainda com o Guia do Professor (Volume 1) e materiais direcionados à Educação Infantil (Volume 2), Ensino Fundamental I (Volume 3), Ensino Fundamental II (Volume 4) e Ensino Médio (Volume 5).

Além da atualização editorial, a nova edição incorpora temas contemporâneos relacionados à mobilidade e à formação cidadã. Entre eles está a discussão sobre o uso ético da Inteligência Artificial (IA) na Educação Básica, apresentada em consonância com documentos orientadores e diretrizes educacionais recentes.

Outro diferencial da publicação é o fortalecimento de propostas pedagógicas conectadas às diferentes realidades regionais do Brasil, além do incentivo à análise dos desafios de circulação e segurança presentes no entorno das escolas e comunidades. A proposta é estimular a participação dos estudantes na observação da realidade local, na identificação de problemas e na construção de soluções que contribuam para uma mobilidade mais segura e sustentável.

Para Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil, o material fortalece o papel da escola na formação de cidadãos mais conscientes. “A coletânea incentiva os estudantes a observar, refletir e propor melhorias para os desafios de circulação presentes no entorno de suas escolas. Dessa forma, contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da participação cidadã e do engajamento com a comunidade”, afirma.

A publicação complementa as ações do Programa Educação Viária é Vital, iniciativa desenvolvida pela Fundación Mapfre no Brasil desde 2004 para apoiar escolas na implementação de projetos educativos voltados à segurança no trânsito. Ao longo de sua trajetória, o programa já capacitou educadores em todo o Brasil e promoveu atividades práticas que estimulam a construção de ambientes mais seguros para a circulação de pessoas.

As inscrições para as formações da edição 2026 do Programa Educação Viária é Vital seguem abertas e a participação é gratuita. Educadores e gestores interessados podem acessar os materiais da coletânea e obter informações por meio da plataforma da Fundación Mapfre.