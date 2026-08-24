Porto sorteia ingressos para o GP São Paulo 2026 pelo app

O maior campeonato mundial de automobilismo está chegando ao Brasil e a Porto lança a promoção “Porto te leva ao GP São Paulo 2026”. A ação premiará três participantes, sejam eles clientes ou não clientes, com um par de ingressos cada para acompanhar o evento diretamente da Arquibancada Porto Bank, em Interlagos, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.

“Percebemos que a cada edição, os ingressos para a nossa Arquibancada costumam esgotar rapidamente. Por isso, criamos uma promoção para ajudar as pessoas a realizarem o sonho de ir ao GP de São Paulo. Esta é mais uma chance para os apaixonados por automobilismo vivenciarem a experiência de ver a corrida com a Porto e sentirem a emoção do GP de perto”, explica Oliver Haider, diretor de marketing da Porto. “O acesso a essa oportunidade é simples, prático e rápido, basta que o participante tenha ou baixe o App Porto”, conclui Oliver.

A iniciativa reforça ainda uma das prioridades estratégicas da marca: ampliar o relacionamento digital com o público por meio do App Porto, a principal plataforma de conexão entre a companhia e seu ecossistema de produtos, serviços e benefícios. Com mais de 5 milhões de usuários, o aplicativo reúne, em um único ambiente, soluções que simplificam a rotina, facilitam o acesso a serviços e oferecem vantagens exclusivas, fortalecendo uma jornada cada vez mais integrada e conveniente.

Nesta campanha, que acontece entre 20 de julho e 30 de setembro de 2026, o app deixa de ser apenas um canal de autoatendimento e passa a ser a porta de entrada para uma experiência inesquecível. Para participar, basta acessar o aplicativo e realizar o cadastro na promoção para garantir o número da sorte.