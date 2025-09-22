A XS Global, MGU (Managing General Underwriter) global, anunciou a chegada de Fábio Tulmann ao Hub da companhia no Brasil. Com 25 anos de experiência no setor, o executivo terá como prioridade o desenvolvimento das áreas de seguros diretos de Property e Engenharia, voltados para pequenos e médios riscos.
A nomeação faz parte da estratégia da multinacional de ampliar sua presença no mercado brasileiro, considerado estratégico pelo potencial de crescimento. Reconhecida globalmente por prover capacidade de resseguro em diversas linhas de negócios, a empresa inicia agora operações também com seguros diretos, transformando o Brasil no primeiro Hub geográfico do grupo no mundo.
“Contar com o Fábio Tulmann na equipe será fundamental para seguirmos com o crescimento de dois dígitos que estamos registrando no Brasil. Acredito que sua experiência e capacidade levarão o time a outro patamar, permitindo avançar no processo de expansão contínua da empresa”, afirma Newton Queiroz, Country Manager & CEO da XS Global no país.
Tulmann iniciou sua carreira em 2003 como gerente de seguros na SulAmerica ING, passando depois pela Mapfre e pela Zurich, onde atuou por mais de 11 anos e chegou ao cargo de Head de Property and Energy. É engenheiro formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), instituição na qual também concluiu a pós-graduação em Engenharia de Segurança.
“Este é um trabalho diferente na minha carreira, porque desta vez vou ajudar a abrir uma nova área, o que é desafiador. Estou bastante animado para fazer parte dessa história da XS Global”, afirma Fábio, agora Head Property e Construction Direct Brazil.