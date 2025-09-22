Porto Bank sorteia ingressos e experiência VIP no GP São Paulo

O Porto Bank acaba de anunciar uma nova promoção voltada aos fãs de automobilismo. Clientes dos Cartões de Crédito Porto Bank que realizarem compras a partir de R$ 50 no crédito passam a concorrer a ingressos para a arquibancada oficial da marca no Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025, além de prêmios colecionáveis.

A promoção integra a estratégia de relacionamento do Porto Bank com seus clientes no GP São Paulo 2025, evento do qual a marca é patrocinadora. Em sua quarta edição consecutiva, a “Arquibancada Porto” já se consolidou como uma das experiências mais disputadas do fim de semana da principal categoria do automobilismo mundial. Neste ano, os 4 mil ingressos disponíveis se esgotaram em menos de cinco minutos.

Para participar, basta cadastrar-se no App Porto e acumular compras no crédito. A cada R$ 50, o cliente ganha números da sorte, com bonificações proporcionais à categoria do cartão (Gold, Platinum, Infinite e Black). Transações internacionais e pagamentos com carteiras digitais oferecem chances adicionais.

O espaço da Porto em Interlagos oferece uma experiência premium, com vista privilegiada para a pista, telão de transmissão, ativações imersivas, DJs, gastronomia, áreas de descanso e muito mais.

Vale lembrar que o Cartão de Crédito Porto Bank é o primeiro do mercado a zerar o IOF para compras internacionais. Além disso, oferece parcelamento de compras à vista, Tag Porto Bank gratuita e sem mensalidade, 10 acessos a salas VIP em aeroportos (categoria Infinite e Black), programa de relacionamento PortoPlus, que permite acumular pontos para trocar por descontos em produtos e serviços Porto, milhas, viagens e muito mais.

A mecânica da promoção pode ser consultada no site oficial do Porto Bank.