Bradesco Seguros lança 7ª edição da Quinzena do Seguro

O Grupo Bradesco Seguros anuncia o lançamento da 7ª edição da “Quinzena do Seguro”, iniciativa que reúne condições comerciais especiais em produtos de diversos segmentos, com foco em ampliar o acesso à proteção e incentivar a cultura do seguro no país. A campanha acontece em alinhamento com o Dia do Seguro, celebrado em 14 de maio, e reforça o papel do setor na construção de redes de segurança financeira para diferentes perfis de consumidores.

A ação contempla ofertas em seguros dos ramos de Auto, Residencial, Saúde, Dental, Previdência, Vida e Capitalização. Com foco no planejamento financeiro e na gestão de riscos, a campanha tem como objetivo democratizar o acesso a produtos customizáveis, que se adequam às necessidades reais das famílias brasileiras.

A campanha é novamente estrelada pelo jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, ao lado de seu fantoche ‘Tadeuzinho’. De forma leve e acessível, os conteúdos da campanha dialogam com o cotidiano do consumidor, ao mesmo tempo em que ressaltam a relevância de contar com soluções de proteção em diferentes momentos da vida.

“Há sete anos investimos na Quinzena do Seguro como uma estratégia para ampliar o acesso da população à cultura da proteção financeira. A escolha do Tadeu Schmidt como porta-voz da campanha reflete nosso compromisso em dialogar com todas as classes sociais, por meio de uma linguagem acessível, leve e com bom humor. Ele é uma figura de confiança para o público, o que nos ajuda a aproximar ainda mais o tema do seguro da realidade das famílias brasileiras”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing da Seguradora.

A “Quinzena do Seguro” é uma das principais ativações comerciais do Grupo Bradesco Seguros no primeiro semestre, com expectativa de ampliar o alcance de soluções de proteção em todo o território nacional.