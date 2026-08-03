Rede Promotiva fortalece rede de correspondentes bancários

O mercado brasileiro de crédito vive um momento de transformação. Ao mesmo tempo em que, de acordo com informações do Banco Central, o crescimento do saldo total do crédito em 2026 deve chegar a 9%, um ambiente macroeconômico com taxa elevada de juros, mudanças regulatórias e maior exigência dos consumidores por acesso facilitado a serviços financeiros exigem das empresas do segmento uma adaptação constante. A Rede Promotiva, unidade de negócio da Wiz Co e maior rede de correspondentes bancários do Brasil, escolheu investir em inovação e capacitação em produtos e serviços de sua rede de correspondentes para aproveitar as oportunidades deste novo momento.

“O mercado de crédito passa por uma evolução constante, exigindo inovação, eficiência e proximidade com clientes e parceiros. Nosso compromisso é continuar investindo em tecnologia e no fortalecimento da nossa rede para ampliar o acesso da população às soluções financeiras do Banco do Brasil”, afirma Paulo Henrique dos Santos, diretor da Rede Promotiva.

Com uma média de 60 mil operações mensais em linhas de crédito para beneficiários do INSS, do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), servidores públicos federais (SIAPE) e trabalhadores da iniciativa privada, além da comercialização de consórcio e seguro, a Rede Promotiva atua exclusivamente na distribuição dos produtos do Banco do Brasil, sendo responsável por mais de 75% das operações originadas pela instituição.

Para a empresa, o fortalecimento da parceria com o Banco do Brasil acompanha uma tendência observada no setor financeiro: a valorização dos correspondentes bancários como importantes canais de inclusão financeira e de distribuição de produtos, especialmente em localidades onde a presença física das instituições financeiras é mais limitada.

“Nosso foco é ter sempre em nosso radar um crescimento constante e sustentável, evoluindo no dia a dia com nossos parceiros e contribuindo para definir as transformações que deverão marcar os próximos anos do mercado de crédito”, conclui Paulo Henrique.