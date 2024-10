Startup lança solução de proteção financeira para varejistas

A Pitzi, empresa do segmento de proteção e seguro para celulares no Brasil, anuncia uma nova solução de proteção financeira em parceria com a Sabemi Seguradora para atender de forma mais completa o mercado B2B. Há 12 anos em operação, a startup que atingiu a marca de 2,5 milhões de celulares protegidos, tem previsão que, até o final de 2025, o novo produto represente 20% do faturamento total da empresa.

Com o objetivo de oferecer uma proteção completa em situações de instabilidade financeira, o novo serviço se destaca ao proporcionar aos varejistas a oportunidade de expandir seu portfólio de produtos de maneira simples e eficiente. Inclui análise de performance detalhada, com acesso a dados estratégicos para monitoramento das vendas, um gerente de relacionamento dedicado, campanhas de incentivo, treinamentos e abordagem personalizada para atingir altas conversões. A cobertura garante a proteção financeira em casos de perda de renda por desemprego involuntário, perda de renda por incapacidade física temporária, internação hospitalar por acidente ou morte acidental.

Para o segurado, os benefícios incluem condições vantajosas, com acesso a coberturas abrangentes sem custo adicional, além de um atendimento ágil e descomplicado para acionar a indenização. Além disso, a solução impulsiona o faturamento ao permitir a oferta da proteção financeira até mesmo para visitantes sem intenção de compra. Com uma taxa de conversão média de 70%, o produto oferece excelente custo-benefício, é acessível e tem a capacidade de captar o interesse dos consumidores.

“Diante de dados alarmantes sobre endividamento e inadimplência no Brasil, a Pitzi acredita ser essencial desenvolver soluções que atendam tanto consumidores quanto varejistas. Em casos de instabilidade financeira, nossa proteção garante o pagamento parcial ou total dos débitos dos segurados, aliviando assim essa preocupação. Para os varejistas, essa solução não só amplia sua oferta de proteções oferecidas, mas também contribui para a fidelização dos clientes ao cuidar do que é importante para eles”, explica Tatiany Martins, vice-presidente comercial e de marketing da Pitzi.

“A Pitzi já atua no portfólio da Sabemi com soluções de assistências como quebra da tela de celular. Agora, com este novo serviço, estamos ampliando a nossa parceria estratégica para levar ao mercado B2B uma solução segura e eficiente que trará inúmeros benefícios aos nossos clientes e segurados”, ressalta o head de Seguros da Sabemi Seguradora, Thiago Schmidt.

Parcerias estratégicas

Com a novidade, a Pitzi busca ampliar seu portfólio de produtos e iniciativas no ramo de seguros no Brasil. Atualmente, a startup atua em parceria com grandes marketplaces e marcas de renome do setor de eletrônicos, como Amazon, Mercado Livre e Grupo Gazin, a fim de oferecer serviços e programas diversificados para seus clientes.