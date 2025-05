“Conexão Futuro Seguro” vai sortear um carro zero km

A edição 2025 do “Conexão Futuro Seguro”, maior evento on-line do mercado, organizado pela Fenacor e a Escola de Negócios e Seguros (ENS), traz mais uma grande novidade para os Corretores de Seguros. Além de uma programação imperdível sobre as tendências e transformações do setor, será realizado, durante o encontro, o sorteio de um belo carro zero KM.

Mas, atenção: esse sorteio é exclusivo para associados aos Sincors – adimplentes.

Então, se ainda não for associado, ou estiver inadimplente, o Corretor de Seguros deve procurar o seu sindicato o quanto antes para poder participar do sorteio e concorrer a essa superpremiação.

INSCRIÇÃO. As inscrições para o “Conexão Futuro Seguro 2025”, que será realizado no dia 11 de junho, a partir das 16 horas, podem ser feitas neste link: https://www.conexaofuturoseguro.com.br/

Com o tema “Nova legislação, novos operadores e impactos para o setor de seguros”, o encontro contará com o apoio e patrocínio de grandes empresas e entidades do setor.

Vários especialistas, autoridades e lideranças do mercado irão discutir no “Conexão Futuro Seguro 2025” as mudanças regulatórias e operacionais e as novas leis que impactam diretamente a atuação dos Corretores de Seguros e o futuro da distribuição no mercado brasileiro.

O “Conexão Futuro Seguro” se consolida, a cada edição, como o maior e melhor evento on-line voltado exclusivamente para os Corretores de Seguros, proporcionando atualização, capacitação, troca de experiências e construção de soluções para os desafios de um mercado em constante transformação.