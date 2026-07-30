Ultima atualização 30 de julho

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Sindsegnne abre inscrições para programa de capacitação de Assessorias

Carlos Luna, presidente do Sindsegnne
Carlos Luna, presidente do Sindsegnne

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática voltado às Assessorias de Seguros, iniciativa gratuita promovida pelo Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), em parceria com a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros das Regiões Norte e Nordeste (Aconseg N/NE). Desenvolvido especialmente para atender às demandas dos profissionais que atuam nas Assessorias de Seguros das regiões Norte e Nordeste, o programa busca fortalecer competências essenciais para um mercado em constante transformação.

As inscrições seguem até o dia 12 de agosto e podem ser realizadas gratuitamente. O programa será realizado entre os dias 17 de agosto e 14 de setembro, em formato 100% online, com encontros às segundas-feiras, das 17h30 às 19h.

A programação foi construída a partir de uma pesquisa realizada com colaboradores das Assessorias de Seguros, permitindo identificar as principais necessidades de capacitação desses profissionais. Ao todo, serão cinco encontros, incluindo uma palestra de abertura e quatro aulas com foco prático, conduzidas por especialistas reconhecidos e com ampla atuação no mercado segurador.

Entre os temas abordados estão Inteligência Artificial no Mercado de Seguros, Gestão de Pessoas e Competências de Liderança, Planejamento de Vendas e O Profissional do Futuro. Os participantes que acompanharem a programação receberão certificado de conclusão.

“Nosso compromisso é oferecer uma capacitação alinhada aos desafios reais vividos pelas Assessorias de Seguros. Construímos um programa baseado nas necessidades apontadas pelos próprios profissionais, com conteúdo prático e aplicável ao dia a dia, contribuindo para o fortalecimento das equipes e para o desenvolvimento do mercado de seguros na região”, destaca Carlos Luna, presidente do Sindsegnne.

Podem participar sócios e colaboradores de Assessorias de Seguros sediadas nas regiões Norte e Nordeste, desde que as empresas representem uma das seguradoras associadas ao Sindsegnne. Não há custo para participação.

Além da qualificação técnica, o programa reforça o compromisso do Sindsegnne com o desenvolvimento contínuo dos profissionais do setor, incentivando a atualização de conhecimentos e a preparação para as novas demandas do mercado segurador.

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