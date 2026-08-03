Geração Z é a que mais perde dinheiro com golpes digitais, aponta TransUnion

Um estudo recente da TransUnion revela que a Geração Z é a faixa etária mais propensa a relatar perdas financeiras causadas por fraudes digitais. De acordo com a pesquisa, 39% dos entrevistados da Geração Z disseram ter perdido dinheiro devido a fraudes por e-mail, online, telefone e mensagens de texto no último ano, significativamente acima dos 26% entre os consumidores pesquisados em 18 países e regiões. No Brasil, o cenário também chama atenção: 33% dos entrevistados da Geração Z afirmaram ter sofrido perdas financeiras com fraudes, o maior percentual entre todas as gerações, enquanto a média nacional foi de 24%.

Crescer usando internet, as redes sociais e os aplicativos desde a infância não tornou os consumidores mais jovens menos vulneráveis a golpes digitais. Pelo contrário. O resultado desafia uma ideia bastante comum: a de que quem nasceu em um mundo digital estaria naturalmente mais preparado para identificar fraudes online. Na prática, o que acontece pode ser justamente o contrário.

A Geração Z está entre os grupos mais ativos online. Eles fazem compras online, utilizam aplicativos de pagamento, passam tempo significativo nas redes sociais, jogam em plataformas digitais e gerenciam muitos aspectos de suas vidas diárias pelo celular. Quanto maior o número de interações digitais, maior também o número de oportunidades para que fraudadores tentem aplicar golpes.

Dos tipos de fraudes que a Geração Z relatou ter perdido dinheiro, a fraude baseada em confiança — golpes com vendedores terceiros em sites legítimos de e-commerce (27%). Outro destaque é o chamado golpe da “conta laranja”. Nesses casos, indivíduos permitem que suas contas bancárias sejam usadas para transações financeiras de terceiros, muitas vezes sem compreender totalmente os riscos ou implicações legais envolvidos.

Segundo Wallace Massola, Head de Soluções de Prevenção a Fraudes da TransUnion Brasil, o principal aprendizado é que familiaridade com tecnologia não deve ser confundida com proteção contra fraudes. “Os golpes estão mudando. Muitos fraudadores deixaram de tentar invadir sistemas e passaram a investir em estratégias que exploram a confiança das pessoas. Eles utilizam mensagens, ofertas, abordagens em redes sociais e contatos que parecem legítimos para convencer a vítima a compartilhar informações ou tomar uma ação”, afirma Massola.

Para o executivo, a sofisticação dos golpes faz com que o desafio atual vá além do conhecimento técnico. “Hoje, os golpes mais bem-sucedidos não são necessariamente os mais complexos do ponto de vista tecnológico. Muitas vezes, são os que conseguem parecer verdadeiros. Por isso, proteção depende cada vez mais de uma combinação entre educação digital, tecnologia e mecanismos capazes de identificar comportamentos de risco ao longo da jornada online”, explica.

Os resultados reforçam uma tendência observada globalmente: a fraude digital está cada vez mais ligada à exploração da confiança do usuário. Em vez de procurar vulnerabilidades apenas em sistemas ou dispositivos, os criminosos buscam convencer as próprias pessoas a compartilhar dados, autorizar transações ou conceder acessos.

Nesse cenário, entender como diferentes gerações se comportam no ambiente digital torna-se fundamental para que empresas, consumidores e plataformas consigam reduzir riscos e construir experiências mais seguras.

Para apoiar empresas nesta jornada, a TransUnion Brasil organiza sua atuação em prevenção a fraudes em quatro pilares complementares: 1. Autenticações invisíveis; 2. Inteligência antifraude; 3. Know Your Customer (KYC), compliance, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e análises reputacionais; e 4. Enriquecimento e dados para validação. Elas atuam em diferentes camadas de decisão que ajudam as empresas a reduzir fraude, cumprir exigências regulatórias, melhorar a qualidade do dado e proteger a experiência do cliente ao longo de toda a jornada.

Metodologia

A TransUnion chegou às suas conclusões sobre fraude digital com base em uma pesquisa global com 12.730 consumidores em 18 países e regiões, realizada de 20 de novembro a 9 de dezembro de 2025 (página 42), e em informações de sua gama de soluções de prevenção à fraude da TransUnion. Mil pessoas foram pesquisadas no Brasil de 20 de novembro a 5 de dezembro de 2025 como parte da pesquisa global.

Para saber mais sobre como as soluções de prevenção a fraudes da TransUnion Brasil podem ajudar empresas a evitar fraudes e prevenir perdas por fraude, clique aqui.

Dados específicos de países e regiões no relatório incluem Brasil, África do Sul, Botsuana, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Índia, México, Namíbia, Nicarágua, Porto Rico, Quênia, Reino Unido, República Dominicana, Ruanda e Zâmbia.