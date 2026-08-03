BVIX destaca seguro voltado a mulheres durante Agosto Lilás

A BVIX Seguradora destaca, durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, o seguro Amparo Mulher, lançado pela companhia em março de 2025.

A iniciativa ocorre em um cenário de aumento da atenção sobre a violência de gênero no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o país registrou 399 vítimas de feminicídio no primeiro trimestre de 2026, maior número da série histórica para o período desde 2015. No mesmo intervalo, foram concedidas 171.036 medidas protetivas pela Justiça.

O Atlas da Violência 2026 também aponta que 66,2% das mulheres atendidas por casos de violência doméstica já haviam sofrido agressões anteriores.

Segundo a BVIX, o seguro Amparo Mulher foi desenvolvido com foco em oferecer suporte financeiro e serviços de assistência para mulheres em situações de violência doméstica e familiar.

“Ao oferecer um seguro pensado para atender mulheres em momentos de maior vulnerabilidade, nosso objetivo é contribuir para fortalecer uma rede de apoio que pode fazer diferença na vida de milhares de brasileiras. Rompendo assim o ciclo de violência para que elas reconstruam suas vidas com dignidade”, esclarece Carlos Hermida, diretor executivo comercial e estratégico da BVIX.

Entre as coberturas oferecidas pelo produto está a proteção em caso de desemprego involuntário, com pagamento de indenização em parcela única. O seguro também conta com assistência psicológica para a segurada e seus familiares, além de serviço de telemedicina com atendimento médico online 24 horas.

Disponível para contratação pelo site da companhia, o produto integra a estratégia da seguradora de ampliar a oferta de seguros voltados a diferentes públicos.

“O Agosto Lilás reforça que conscientização e proteção caminham juntas, e a BVIX acredita no poder de iniciativas que promovam esse compromisso”, afirma Hermida.