Noorden Insurtech anuncia a chegada de Umberto Reis

A Noorden Insurtech, nova vertical de seguros do Noorden Group, anuncia a chegada de Umberto Reis. A contratação reforça a estratégia da empresa de modernizar e transformar o setor de seguros por meio de soluções inovadoras.

Umberto Reis é reconhecido como um dos principais nomes da tecnologia aplicada ao setor de seguros no Brasil. Durante sua trajetória, ocupou posições estratégicas como Head de TI (CTO) e Superintendente Executivo, liderando iniciativas de digitalização, modernização de arquiteturas e transformações operacionais. Sua expertise em gestão de ambientes de missão crítica, adoção de tecnologias disruptivas e liderança na formação de equipes colaborativas será fundamental para os planos da Noorden Insurtech.

“Minha visão é promover uma sinergia profunda entre tecnologia e negócios, potencializando a inovação e os resultados”, afirma Umberto Reis.

A Noorden Insurtech foi criada para revolucionar a forma como o mercado de seguros utiliza a tecnologia, oferecendo soluções integradas que abrangem toda a jornada do seguro, desde a concepção de produtos até o atendimento ao cliente. Com a chegada de Umberto, a empresa reforça seu compromisso em fornecer uma base tecnológica moderna e eficiente para seguradoras e corretoras.

“A expertise do Umberto em transformações digitais e seu profundo conhecimento sobre o setor serão essenciais para acelerarmos nossa visão de criar um ecossistema tecnológico capaz de atender às demandas atuais e futuras do mercado”, destaca Rafael Mazaro, porta-voz da Noorden Insurtech.

Com uma liderança experiente e um time de especialistas, a Noorden Insurtech segue fortalecendo sua posição como referência em inovação no setor de seguros. “Nosso foco é entregar resultados tangíveis, ajudando nossos clientes a modernizar suas operações e a explorar novas oportunidades com tecnologia de ponta”, finaliza Umberto Reis.