Seguro residencial também pode atender quem mora de aluguel

O seguro residencial costuma ser associado aos proprietários de imóveis, mas também pode ser uma alternativa para quem mora de aluguel. Além de proteger bens pessoais, o produto pode oferecer serviços de assistência que ajudam a reduzir os impactos financeiros de imprevistos no dia a dia.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os imóveis alugados representaram 23% dos domicílios brasileiros em 2024, o equivalente a 17,8 milhões de residências. O crescimento dessa modalidade de moradia amplia o debate sobre planejamento financeiro, responsabilidades previstas nos contratos de locação e formas de proteção para o patrimônio dos moradores.

Embora muitos inquilinos considerem que o seguro residencial seja uma responsabilidade exclusiva do proprietário, contratos de locação podem prever obrigações relacionadas à proteção do imóvel. Além disso, quando existe uma apólice contratada pelo proprietário, ela nem sempre cobre os bens pessoais do locatário, como móveis, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.

O tema também ganha relevância diante do cenário financeiro das famílias brasileiras. De acordo com a 9ª edição da pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Anbima em parceria com o Datafolha, 31% dos brasileiros adultos encerraram 2025 sem qualquer reserva financeira. Nesse contexto, despesas inesperadas com reparos domésticos podem comprometer o orçamento.

Além das coberturas para danos ao imóvel e aos bens do segurado, o seguro residencial costuma incluir serviços de assistência, como chaveiro, eletricista, encanador e atendimento emergencial em casos de vazamentos, panes elétricas, incêndios, roubos e eventos climáticos.

Para a CAIXA Residencial, empresa da CAIXA Seguridade, a percepção sobre esse tipo de proteção tem evoluído à medida que os consumidores incorporam a gestão de riscos ao planejamento financeiro. A empresa avalia que a maior conscientização sobre eventos climáticos e outros imprevistos também tem contribuído para ampliar o interesse pelo produto.

A modalidade reúne coberturas e serviços que podem reduzir despesas inesperadas com manutenção residencial, especialmente em situações emergenciais que exigem atendimento imediato.