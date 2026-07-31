UCS recebe Bradesco para apresentar novidades no vida e saúde

A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou na noite de 28 de julho, a quinta edição de 2026 do Trocando Ideias. O encontro recebeu executivos da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Saúde para uma apresentação sobre novidades, diferenciais competitivos e oportunidades comerciais nas carteiras de vida, previdência, seguro viagem e saúde.

A programação contou com a participação de Anderson Mundim, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, e Rodrigo Moreno, superintendente sênior da Bradesco Saúde, além de integrantes das equipes comerciais, de capacitação e relacionamento das companhias.

Na abertura, o presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a importância da aproximação entre corretores e seguradoras para ampliar oportunidades de negócios e atualização profissional.

“A UCS continua trabalhando para trazer oportunidades, novos negócios e conhecimento para que os corretores possam ampliar sua produção e oferecer mais soluções aos segurados”, afirmou.

Um dos principais destaques da apresentação foi o Seguro Educacional Individual, lançado recentemente pela Bradesco Vida e Previdência. Diferentemente das soluções coletivas vinculadas a instituições de ensino, o produto é contratado individualmente pelo responsável financeiro e busca garantir a continuidade dos estudos do beneficiário diante de imprevistos.

A solução oferece capital segurado de até R$ 5 milhões e pode contemplar despesas desde o período escolar até a universidade. Entre as coberturas apresentadas estão morte, invalidez, perda de renda, repetência, formatura e curso pré-vestibular, além de serviços relacionados à educação, orientação parental e nutrição. “O produto não está vinculado a uma escola ou universidade. O beneficiário recebe a indenização e permanece amparado para continuar sua formação”, explicou o executivo da Bradesco Vida e Previdência responsável pela apresentação, ao destacar o impacto social da proteção educacional.

A apresentação abordou ainda os diferenciais do portfólio de seguro de vida, que reúne alternativas tradicionais e resgatáveis, coberturas para doenças graves, perda de renda, incapacidade temporária, internação hospitalar e proteção para profissionais como médicos, dentistas e veterinários.

Os executivos enfatizaram que o seguro de vida não deve ser associado apenas à indenização por morte. Serviços como telemedicina, orientação psicológica e nutricional, segunda opinião médica, assistência residencial e proteção para animais de estimação permitem que o segurado utilize o produto em diferentes momentos da vida. Outro diferencial apresentado foi a assistência funeral ampliada, que pode incluir cônjuge, filhos, pais, mães, sogros e sogras, sem limite de idade para os familiares ascendentes.

Também foram abordadas as soluções resgatáveis voltadas ao planejamento financeiro e sucessório, que permitem ao cliente formar uma proteção vitalícia e, de acordo com as regras de cada produto, solicitar posteriormente o resgate da provisão acumulada.

No seguro viagem, a companhia apresentou coberturas para viagens nacionais de até 90 dias e internacionais de até 180 dias, com contratação disponível para pessoas de até 99 anos. Os executivos lembraram que a proteção não se restringe a viagens internacionais ou deslocamentos de avião. Trajetos realizados de carro, motocicleta, bicicleta ou outros meios de transporte também podem ser segurados, desde que atendam aos critérios de distância estabelecidos pelo produto. Entre as coberturas estão despesas médicas e hospitalares, traslado médico, regresso do corpo, cancelamento de viagem, atraso de voo, extravio de bagagem e serviços para animais de estimação.

A apresentação da Bradesco Vida e Previdência foi complementada por um quiz interativo, que envolveu os participantes e reforçou informações sobre os produtos. Os corretores também foram convidados a utilizar a Universeg, plataforma gratuita de capacitação do Grupo Bradesco Seguros que reúne cursos sobre produtos, vendas, negociação, oratória, inteligência emocional e desenvolvimento profissional.

Na segunda parte do encontro, Rodrigo Moreno apresentou a estrutura da Bradesco Saúde e destacou o papel social da companhia. Segundo o executivo, somente em 2025 foram destinados mais de R$ 35 bilhões a atendimentos médicos, incluindo consultas, internações, exames e terapias.

Ele explicou a formação da holding BradSaúde, que passou a reunir as empresas e os investimentos do Grupo Bradesco ligados à saúde. O ecossistema inclui a Bradesco Saúde, operadoras de planos, a Odontoprev e outras empresas do segmento odontológico, alcançando mais de 13 milhões de beneficiários nas áreas médica e odontológica.

A estrutura também contempla investimentos em tecnologia, clínicas de atenção primária, hospitais e empresas especializadas. Foram mencionadas parcerias e participações em organizações como Grupo Fleury, Rede D’Or, Hospital Israelita Albert Einstein, Mater Dei e Beneficência Portuguesa.

De acordo com os executivos, a estratégia não representa uma verticalização integral do atendimento, mas a ampliação dos investimentos em estruturas hospitalares, laboratoriais e tecnológicas capazes de melhorar a experiência dos beneficiários, ampliar o acesso e contribuir para a gestão dos custos assistenciais.

Durante a apresentação, também foi reforçada a importância da conscientização dos consumidores sobre a utilização adequada dos planos de saúde. Rodrigo Moreno observou que fraudes, abusos e desperdícios impactam diretamente os custos do setor e os reajustes aplicados aos contratos. “O corretor é a nossa voz junto ao cliente. A educação e a orientação dos beneficiários são fundamentais para tornar o setor mais sustentável e permitir que mais pessoas tenham acesso à saúde suplementar”, destacou.

Para Augusto Esteves, encontros como o Trocando Ideias fortalecem a atuação consultiva dos corretores e ampliam o relacionamento com as companhias. “Nosso compromisso é continuar aproximando os profissionais das oportunidades existentes no mercado, oferecendo conhecimento para que possam atender melhor seus clientes, diversificar suas carteiras e desenvolver novos negócios”, concluiu.

O evento reuniu corretores, representantes de seguradoras, entidades do mercado, parceiros e imprensa especializada. Houve ainda a apresentação de novos associados, homenagens aos aniversariantes do mês e sorteios entre os participantes.