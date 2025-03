Brasesul: Icatu leva ferramenta do futuro para o evento

A Icatu Seguros estará presente no Congresso Sul Brasileiros dos Corretores de Seguros (Brasesul 2025). O maior evento do mercado no Sul do país ocorre em Porto Alegre nos dias 20 e 21 de março, no Centro de Eventos FIERGS.

A Assistente Virtual Icatu (A.V.I), primeira ferramenta do mercado segurador a utilizar os mais modernos conceitos de automação digital, lançada recentemente pela Icatu, será atração na Arena 2 da feira, na sexta-feira (21), às 15h45. O superintendente de experiência digital da Icatu Seguros, Humberto Sardenberg, abordará a “Transformação Digital no Mercado de Seguros: A.V.I. como Pilar da Inovação“. O objetivo é mostrar que a tecnologia é uma importante aliada dos corretores e como eles estão utilizando essa ferramenta do futuro para ofertar uma venda mais personalizada e inovadora.

A A.V.I. foi projetada para facilitar a gestão de carteira e o apoio às vendas dos corretores no segmento de Vida Individual. Mais uma funcionalidade e inovação da Casa do Corretor, portal da companhia dedicado aos profissionais. A tecnologia foi desenvolvida por meio de avançados modelos de automação e Inteligência Artificial (IA) generativa para entregar uma experiência ágil, inédita e personalizada aos corretores na palma da mão, via WhatsApp.

Também estarão presentes no evento o vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, César Saut, e o diretor executivo da Icatu, Leonardo Neustadt.