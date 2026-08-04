Redion apresenta novidades em evento da MSC Cruzeiros

A Redion, empresa de assistência viagem e parceira global da MSC Cruzeiros, confirmou sua participação na Convenção Internacional de Vendas da MSC de 2027 após participar da edição deste ano, realizada entre os dias 10 e 17 de maio de 2026, durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo.

O encontro reuniu cerca de 700 agentes de viagens parceiros e patrocinadores do setor para discutir estratégias comerciais, relacionamento e novidades para a próxima temporada de cruzeiros.

Durante a convenção, a Redion apresentou soluções voltadas à assistência aos passageiros e ao atendimento durante as viagens. Entre as novidades está um sistema de reembolso antecipado de despesas elegíveis, que permite ao cliente receber o valor antes mesmo do desembarque do navio.

A empresa também destacou o atendimento por WhatsApp para suporte durante a viagem e a ampliação da chamada Área Protegida, estrutura que inclui ambulâncias e suporte médico nos locais de embarque e desembarque.

Outra iniciativa apresentada foi a ampliação dos benefícios relacionados às salas VIP no Porto de Santos para clientes da MSC Cruzeiros.

“A Convenção Internacional de Vendas MSC reforçou a força de uma parceria construída com base em confiança, inovação e foco no cliente. Temos orgulho de apresentar soluções que ampliam a proteção, o conforto e a tranquilidade dos passageiros, contribuindo para uma experiência de viagem cada vez mais completa e para o fortalecimento do setor de turismo como um todo”, afirma Rogerio Guandalini, diretor Executivo Comercial, Marketing e Produtos da Redion.

Durante o evento, Fabio Pessoa, diretor de Travel e Canais Digitais da Redion no Brasil, destacou a atuação internacional da empresa e citou iniciativas adotadas em situações de crise.

“Nosso posicionamento e eficiência operacional foram evidenciados em crises recentes, como na rápida adaptação de produtos durante a pandemia de COVID-19. Mais recentemente, adotamos medidas estratégicas de suporte humanitário, como a prorrogação de vigências para brasileiros no Estreito de Ormuz durante o período de guerra. Isso demonstra, na prática, o nosso compromisso inegociável com a segurança, agilidade e excelência no atendimento”, afirmou.

Segundo a companhia, a confirmação da participação na edição de 2027 faz parte da estratégia de continuidade da parceria com a MSC Cruzeiros e do desenvolvimento de soluções voltadas ao mercado de assistência em viagens.