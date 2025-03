Brasesul: Delta Global lança atendimento personalizado

A Delta Global marca presença mais uma vez no Brasesul (Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros) em 2025. Realizado entre os dias 20 e 21 de março no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, o evento é um dos maiores do mercado de seguros do país e tem organização do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor/RS).

A Delta Global, agora parte da Rands, vertical de Soluções Financeiras e Serviços da Randoncorp, apresenta ao público seu sistema Assist, uma solução desenvolvida com tecnologia própria e que conta com Inteligência Artificial para proporcionar atendimento personalizado e eficiente. “Acreditamos que a Inteligência Artificial pode aprimorar a experiência do cliente sem comprometer a humanização no setor de assistência 24h. E é isso que queremos mostrar aos milhares de corretores e profissionais deste segmento esperados no encontro.

O Brasesul 2025 também promete ser cheio de simbolismos, pois será o primeiro grande evento do mercado de seguros no Estado após as enchentes que afetaram muito o nosso povo e a nossa economia. Além disso, no ano em que a Delta comemora 10 anos, faremos nosso primeiro evento após a conclusão da operação que a tornou uma empresa Randoncorp, por meio da Rands. Será um momento único de demonstrar essa nova etapa, e toda a força e inovação do nosso estado ao mercado”, salienta Nícolas Galvão, CEO da Delta Global.

A empresa reforça seu compromisso com a inovação e a excelência em serviços de assistência sem abrir mão do atendimento prestado por seus colaboradores. Além de conhecer as tecnologias da Delta Global, os visitantes poderão explorar a jornada de soluções que a Rands oferece ao mercado.



As empresas já eram parceiras desde 2021, quando houve o aporte inicial da RV (Randon Ventures) na jornada de investimentos em startups. Com a ampliação da participação societária no ano passado, as tecnologias e serviços da Delta Global se integraram ainda mais às soluções de produtos. A Rands reúne um amplo portfólio com o objetivo de facilitar a vida das pessoas e impulsionar os negócios em diversos setores, como transporte e logística, mercado de reposição, agronegócio, varejo, tecnologia e inovação.