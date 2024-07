O lucro líquido das seguradoras caiu 13,7% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 2,6 bilhões. É o que mostra a 42ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgado pela plataforma IRB+Inteligente. No acumulado do ano, no entanto, os números mostram crescimento de 5,1% na comparação com um ano antes, atingindo R$ 11,5 bilhões. A análise considera base de dados atualizada pela Susep, órgão regulador do setor, em 01/07.

De acordo com o Boletim IRB+Mercado, que considera os seguros de danos, responsabilidades e pessoas, as seguradoras arrecadaram, em abril, R$ 16,4 bilhões, alta de 20,3% ante o mesmo mês em 2023. Na soma de janeiro a abril, o faturamento, ou seja a emissão de prêmios, chegou a R$ 64,6 bilhões, crescimento de 12,1%.

Já o índice de sinistralidade caiu 4,1 pontos percentuais (p.p.) em abril, considerando a base anual, atingindo 38,9%. No acumulado, a queda chegou a 6,5 p.p., fechando em 39,5%. Vale ressaltar que os impactos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul somente poderão ser verificados nos números reportados pelo mercado à Susep nos próximos meses.

As seguradoras do país contrataram, em abril, quase R$ 1,9 bilhão em resseguros, alta de 7,5% no comparativo com o quarto mês do ano passado. De janeiro a abril, os repasses de resseguros totalizaram R$ 8,1 bilhões, variação positiva de 6,2%.

Individual contra Danos registrou maior alta de abril

Responsável pela maior fatia do setor de seguros, Vida, que detém 35,8% de participação, emitiu prêmios de R$ 6 bilhões em abril, alta de 29,5% frente ao mesmo mês em 2023. A sinistralidade no mês fechou com 31,6%, alta de 3,6 p.p.. O segmento Automóvel, por sua vez, faturou R$ 4,6 bilhões no quarto mês do ano, com avanço de 12,5%. A sinistralidade no período fechou em 59,3%, crescimento de 3,9 p.p.

Danos e Responsabilidades encerrou abril com R$ 3 bilhões em faturamento, evolução de 15,9%. Já a sinistralidade ficou em 31,1% (- 11,6 p.p.), a menor desde 2014. Individual Contra Danos registrou a maior variação de abril ao avançar 30,9%, com arrecadação de R$ 1,3 bilhão. O seguro Compreensivo Residencial colaborou para a alta, além de outros produtos que registram grande variação positiva, como o Fiança Locatícia (47,1%) e o Compreensivo Condomínio (44,2%). A sinistralidade do segmento fechou abril em 32,1%, avanço de 2,6 p.p..

Rural emitiu, no total, R$ 1 bilhão em prêmios no quarto mês, crescimento de 25,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. A sinistralidade registrada foi de 38,8%, a menor para o período desde 2014. Por fim, Crédio e Garantia faturou R$ 480 milhões, em abril, recuo de 7,7% devido, sobretudo, à linha de negócio Crédito (-58,5%). A sinistralidade fechou abril em 17%.

O Boletim IRB+Mercado, disponível na íntegra no site do IRB(Re), resume as operações de seguros. O Dashboard IRB+Mercado Segurador, que permite consulta dinâmica e gratuita às informações, também está no ar. Acesse www.irbre.com.