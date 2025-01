Inscrições para se qualificar ao MDRT vão até 1º de março

A MDRT – Million Dollar Round Table , associação internacional que reúne os profissionais de destaque no ramo, que se tornou entidade de ensino e boas práticas sobre o ramo no mundo, abriu inscrições para novos membros, que vão até 1/03/2025. A MDRT oferece aprendizado compartilhado com a indústria de seguros mundial, para mais de 200 países e 70.000 membros.

“Esta é uma associação global de profissionais financeiros comprometidos em mirar cada vez mais alto e alcançar mais”, defende Felipe Sousa, presidente da entidade no Brasil (Country Chair Brazil). “Os membros têm acesso a ideias de mudança de carreira a partir de uma rede de apoio de colegas. É uma mistura de conteúdo e recursos com métodos comprovados e melhores práticas para o crescimento. Uma tradição de construir e manter um conhecimento profissional excepcional, atendimento ao cliente e padrões éticos”, conta.

As inscrições para Membresias MDRT, para quem já possui os requisitos para se associar à entidade mínimo de R$ 561.600,00 em prêmios no último ano, ou R$ 187.200,00 em comissões, ou ainda renda a partir de R$ 324.200,00 vão até 1º de março pelo valor de 600 USD.

Para quem ainda não possui os requisitos, a entidade oferece apoio: a associação MDRT Academy. Esta tem como princípio ajudar os consultores financeiros a alcançar o objetivo. “O objetivo da MDRT Academy é fazer com que profissionais de seguro de vida passem de bons a excelentes”, frisa Felipe Sousa.

“A MDRT Academy é uma associação focada no futuro para profissionais financeiros que buscam produção no nível MDRT, acessível a qualquer hora, em qualquer lugar por meio de um aplicativo e site”, explica. “São ensinadas as melhores práticas pelos melhores no negócio, um conteúdo personalizado e flexível para manter os consultores no caminho certo para o MDRT. Resumindo, é uma comunidade solidária de membros e mentores do MDRT, orgulhosos de compartilhar seus caminhos comprovados para o sucesso”, diz.

As inscrições para os cursos da MDRT Academy também estão abertas até 1º de março, e têm o custo anual de 275 USD. “Na entidade, os corretores se qualificam para o ‘top of the table’: evoluem de tomadores de pedidos para consultores financeiros”, conclui Sousa.

LM