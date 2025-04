Reparos de uma casa e custo mensal do seguro residencial

Além de proteger contra imprevistos graves, o seguro residencial oferece uma ampla variedade de serviços, tornando-se uma opção mais vantajosa em relação aos gastos avulsos com manutenções básicas. O seguro residencial da BB Seguros pode incluir até 10 coberturas e 35 serviços, dependendo do plano contratado.



Considerando apenas a mão de obra, o custo médio para a manutenção de um imóvel em São Paulo, com três serviços básicos (chaveiro, troca de chuveiro elétrico e encanador em reparos simples), utilizados uma única vez ao ano varia entre R$ 650 e R$ 850, segundo orçamento feito com profissionais cadastrados no site GetNinjas Serviços.



O custo dos três serviços básicos já pode ultrapassar o valor anual do Plano Total do Seguro Residencial da BB Seguros, que tem mensalidades a partir de R$62,23. Se considerarmos ainda outros serviços avulsos, como conserto de eletrodomésticos, ar-condicionado, conversão de fogão a gás, instalação de antenas, lustres e pias, o gasto pode ser significativamente maior, enquanto o seguro já inclui esses benefícios na apólice.



“A ideia de que o seguro residencial é desnecessário, por estar associado apenas a eventos raros, como incêndios que podem comprometer todo o patrimônio, vem mudando. As pessoas já percebem que um imóvel exige manutenções frequentes e pequenos reparos, e o custo desses serviços pode ser significativo. Nesse contexto, o seguro residencial se torna uma estratégia inteligente para o planejamento financeiro”, afirma Emerson Nagata, Superintendente de Negócios e Soluções de Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.



O seguro residencial da BB Seguros tem cobertura para incêndio, danos provocados por água, roubo ou furto de bens, bem como prejuízos materiais causados ao imóvel por eventos climáticos severos como vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo.



A procura pelo produto tem crescido no país. O Índice de Penetração do Seguro Residencial (IP Residencial) dos anos de 2019/2020/2021, da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), revela crescimento de 25% na contratação. Nesse período, o aumento foi de 2,8 milhões de residências protegidas pelo seguro residencial. A entidade ainda não divulgou os dados referentes aos últimos três anos.