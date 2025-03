EXCLUSIVO – O Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais prepara um projeto ambicioso: Corretor na Real, cujo final será celebrado na cidade de Diamantina/MG, entre os dias 6 e 8 de agosto. Mais do que fazer um evento que fale para dentro do mercado de seguros, a aspiração do Sincor-MG é que o evento será a marca da mudança da compreensão do mercado de seguros pela sociedade.

“A proposta para o evento que acontecerá em Diamantina é muito mais ampla que apenas mais um encontro do mercado de seguros”, sinaliza Gustavo Bentes, presidente do Sincor/MG. No centro histórico da cidade, as expositoras (seguradoras, prestadoras de serviços) irão receber os corretores de seguros nos casarões históricos, apresentando uma verdadeira experiência histórica e de relacionamento.

De acordo com Aline Carvalho, diretora executiva da entidade, explica que serão feitos encontros preliminares com os participantes do evento, para que a capacitação dos corretores seja feita em encontros virtuais com os apoiadores. “O corretor de seguros será um agente de transformação para uma sociedade mais protegida”.

Bentes afirmou que o Sincor/MG está em contato com o Poder Público, de Diamantina, o estadual, e autoridades religiosas para mostrar como o mercado de seguros pode contribuir com a desoneração do Estado e construção de coberturas que possam proteger melhor a sociedade. “Como exemplo, citamos a Telemedicina que, com um custo baixa per capita, consegue melhorar sensivelmente o atendimento nos postos médicos da cidade”. O objetivo é já entregar provas sociais do projeto em agosto.

A cidade de Diamantina deve receber 1200 visitantes para o Corretor na Real. Bentes antecipa que será uma jornada de conhecimento e autoconhecimento, visitas a locais importantes, em pequenos trechos de caminhada (100 a 200 metros), com guia e representante do sindicato. “Uma gincana a céu aberto para fazer o corretor entender a sua responsabilidade social diante da sociedade, protegendo as famílias e o patrimônio das pessoas”, ressalta o presidente.

Desta forma, o Sincor/MG quer se aproximar da sociedade. “O projeto é uma jornada de conhecimento e de autoconhecimento para corretores de seguros, seguradores, prestadores de serviços, reguladores e até a imprensa, para sabermos por que estamos aqui e não conseguimos tracionar mais”, revela Bentes.

Segundo ele, é preciso envolver o mercado de seguros para encontrar soluções de seguros para as dores da sociedade. O exemplo do Rio Grande do Sul foi emblemático para o setor, porque apenas cerca de 5% das perdas das enchentes estavam protegidas. Na região onde será realizado o evento, há uma série de igrejas históricas, por exemplo, que não possuem cobertura de seguro, por exemplo. Um desafio para o mercado olhar a sua volta e se comunicar com a população local.

Kelly Lubiato