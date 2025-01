Coface discute a influência dos dados na gestão de crédito

EXCLUSIVO – A Coface, realizou nesta quinta-feira (23), às 11h, o webinar gratuito “Data-Driven Decision Making: Tendências na Gestão de Crédito”. O evento contou com a participação de Leonardo Oliveira, Head de Dados da América Latina da Coface, Ajay Handa, Diretor Global de Dados da Coface e Patrícia Godoy da The Lycra Company Brasil, empresa global da parte têxtil. Os especialistas discutiram casos práticos de como empresas têm utilizado dados para aprimorar a tomada de decisões, mitigar riscos e identificar oportunidades em tempos de incerteza.

Em um mundo cada vez mais globalizado, lidar com grandes volumes de dados e assegurar que esses dados sejam utilizados de maneira certeira se tornou um dos maiores desafios para as empresas. Para Handa, a principal dificuldade foi alinhar a estrutura de análise adequada. Esse processo ocorre para garantir que as decisões da empresa, em qualquer parte do mundo, sejam baseadas em dados consistentes e comparáveis, evitando discrepâncias que possam impactar a precisão das análises e, por consequência, o planejamento estratégico global.

“O maior desafio que enfrentei na Coface, foi alinhar a mesma estrutura para 200 países, independente de qual país e da quantidade de dados que eles forneçam. Tínhamos que equalizar todas as fontes para não mudar o processo de tomada de decisão, pois caso mudasse tornaria este processo muito mais complicado”, afirma Handa.

“O cenário é semelhante na América Latina, por conta da discrepância na disponibilidade desses dados para as empresas, por conta de alguns lugares que se localizam em zonas rurais, ou em países menos desenvolvidos nos quais a rede de internet não é tão eficaz, torna-se ainda mais difícil montar uma matriz de risco eficiente” ressalta o Head de dados da América Latina, Leonardo Oliveira.

Algumas empresas, ao estabelecer uma parceria com a Coface, têm obtido bons resultados para otimizar processos de análise de crédito, permitindo uma gestão de riscos mais eficiente. Ao integrar dados e insights valiosos, as companhias conseguem tomar decisões mais assertivas, protegendo-se contra potenciais inadimplências e, ao mesmo tempo, identificando novas oportunidades de crescimento de forma mais segura e estratégica Patrícia Godoy, analista financeira da The Lycra Company Brasil, afirma que “as informações fornecidas pela Coface, junto à nossa experiência na área, nos dão maior embasamento para tomar a melhor decisão sobre ceder ou não o crédito. Essa parceria nos permitiu ter mais segurança na mitigação de riscos, além de um aumento nas vendas”, explica.

Contudo, Handa conclui que ainda é preciso desenvolver mais meios para aprimorar esses mecanismos, para que a tecnologia de gestão e armazenamento de dados faça ainda mais para as empresas globais. “É necessário melhorar muito a qualidade dos dados. Ter muita informação não é o problema, mas sim saber gerenciá-la”.

*Lucas Monteiro