A importância do seguro auto sob medida para os desafios urbanos

Os especialistas da Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, têm percebido uma mudança de comportamento entre os motoristas: a busca por apólices mais inteligentes, flexíveis e, acima de tudo, adaptadas à realidade regional. Não se trata apenas de proteger o carro contra acidentes e furtos, mas de entender como as condições e desafios existentes nas cidades – seja o trânsito caótico, as enchentes sazonais ou os bairros com maior risco de sinistros – podem impactar diretamente a decisão sobre qual cobertura escolher.

isso é reflexo do cenário de crescentes desafios urbanos, como criminalidade e até eventos climáticos imprevisíveis, a decisão de contratar um seguro auto se tornou uma medida essencial para garantir a tranquilidade. Para os motoristas, essa escolha envolve uma série de fatores que vão além do valor da apólice, exigindo uma análise cuidadosa das características da região e dos hábitos de uso de cada condutor.

“Aquilo que funcionaria para um motorista de São Paulo ou de outra grande capital não é o mesmo que vai garantir tranquilidade para alguém que dirige em cidades do interior ou de outras regiões metropolitanas do país. As demandas locais são únicas, e o seguro ideal precisa acompanhar essas necessidades”, comenta Luiz Padial, diretor de seguro auto e massificados da Mapfre, que destaca a importância de uma análise criteriosa antes de fechar o contrato.

Como escolher coberturas que realmente fazem diferença

Contratar um seguro auto deixou de ser apenas sobre escolher entre um plano “completo” ou “básico”. Segundo a Mapfre, a tendência é optar por soluções sob medida, que levam em conta aspectos como uso do veículo no dia a dia, padrões de mobilidade, compartilhamento do veículo com outras pessoas e até o comportamento do motorista principal.

Por exemplo, em áreas onde enchentes e alagamentos são recorrentes, faz sentido que o motorista dê prioridade à cobertura compreensiva que contempla danos causados por fenômenos naturais, que não estão contidos em seguros exclusivos para roubo e furto ou que só cobrem danos a terceiros. “Muitos segurados só percebem a importância dessa proteção quando o problema já aconteceu e acabam descobrindo a falta de cobertura. A proatividade e a escolha do corretor é fundamental na hora de fazer um seguro realmente eficaz”, explica Padial, da Mapfre.

Já para quem utiliza o carro majoritariamente para trajetos curtos ou o mantém estacionado em locais seguros, há opções que permitem reduzir custos com base nesse perfil. “É possível desenhar uma apólice sob medida, evitando comprar coberturas e serviços que não são adequados para o perfil de cada cliente e focando naquilo que realmente importa para o dia a dia do cliente”, explica.

Além da indenização no caso do sinistro, outra vantagem do seguro auto são os serviços de assistência 24 horas, que vão desde socorro mecânico para situações inesperadas, reboque, transporte dos ocupantes do veículo para retorno ao domicílio, até alguns serviços para sua residência.

Economia sem sacrificar a segurança

Uma das preocupações mais comuns entre os motoristas é o impacto financeiro do seguro no orçamento. O erro, porém, é pensar apenas no preço imediato. Economizar no seguro auto, na visão dos especialistas da Mapfre, passa por uma estratégia que vai além de pagar menos pela apólice e envolve escolhas inteligentes, como optar por franquias adequadas ao perfil do motorista ou adotar hábitos preventivos que ajudam a reduzir o risco de sinistros – e, consequentemente, o valor da apólice.

“Instalar um rastreador, por exemplo, ou manter o carro em áreas protegidas são atitudes que fazem diferença não só na segurança do veículo, mas também no bolso do consumidor”, destaca Padial. Saber como funcionam as coberturas e a política de franquias ajuda o motorista a evitar surpresas desagradáveis na hora de um eventual sinistro. Para esses casos, é importante ter um corretor de sua confiança para obter consultas e fazer cotações.

Corretor ajuda a entender realidade local

De olho nas demandas atuais dos consumidores e nas especificidades regionais, a Mapfre está investindo em soluções que atendem a essa nova realidade. A empresa tem reforçado a importância de contar com corretores locais, profissionais que compreendem as nuances de cada município e que podem ajudar os clientes a encontrar a melhor solução para suas necessidades. “Não existe uma fórmula pronta para seguro auto. Cada cliente tem suas particularidades e o corretor de seguros é essencial para identificar essas variáveis, garantindo que a proteção seja eficaz e acessível”, explica Padial.

A Mapfre possui cinco diretorias regionais para atender às necessidades de clientes em diferentes regiões, ajustando as soluções de seguro ao perfil de cada condutor. Outra novidade adotada são as ferramentas digitais de cotação, que facilitam a personalização das apólices, oferecendo condições mais favoráveis a motoristas que adotam uma condução mais prudente.

“Esse atendimento regionalizado oferece uma resposta mais ágil e próxima, com um suporte mais eficiente em relação às especificidades culturais, econômicas e climáticas de cada área. Para os motoristas, o seguro auto não é apenas uma questão de prevenção, mas uma estratégia que pode transformar a relação com o veículo e, acima de tudo, oferecer tranquilidade em meio aos imprevistos. E nesse cenário, escolher a seguradora certa faz toda a diferença”, orienta o executivo da Mapfre.