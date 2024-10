Zurich celebra parceria com corretores

A Zurich Seguros tem muitos motivos para celebrar o Dia do Corretor, no próximo dia 12 de outubro. A parceria de negócios com esses profissionais, no primeiro semestre deste ano, permitiu que a companhia crescesse 8,4% em prêmio emitido no canal corretor em relação ao mesmo período do ano passado – número que já subiu para 9,5% em agosto, segundo dados atualizados da companhia.

O resultado é fruto de uma combinação bem-sucedida de uma série de iniciativas, como a ampliação da presença em mercados-chave e o fortalecimento do relacionamento com assessorias e corretores de todo o país, como afirma o diretor executivo de distribuição da Zurich Seguros, Márcio Benevides.

“A nossa estratégia de crescimento no varejo passa, necessariamente, pela parceria com os corretores, que são essenciais para impulsionar as vendas de todo o portfólio de produtos da Zurich, uma vez que são eles que acompanham a constante evolução dos mercados regionais”, afirma o executivo.

Segundo o executivo, a expansão territorial da Zurich no mercado brasileiro está ocorrendo devido ao investimento na construção de um relacionamento sólido e próximo com estes profissionais. “Os corretores traduzem as complexidades do setor e as especificidades das apólices, oferecendo soluções sob medida para o consumidor”, ressalta.

Recentemente, a Zurich anunciou a contratação de equipe própria em nove cidades e reforço do time comercial em mais quatro. “Somente trabalhando de maneira conjunta e próxima com os corretores é que a Zurich consegue que seus produtos cheguem de forma assertiva aos clientes dessas novas regiões”, explica Benevides.

Não à toa, a companhia registra número crescente de corretores ativos – cerca de 24% a mais do que no mesmo período do ano anterior, considerando dados até agosto.

“Apostamos na capacitação contínua dos parceiros para que possam oferecer às pessoas e às empresas soluções que resolvam suas necessidades de proteção”, diz. “Com o nosso DNA multiproduto, incentivamos fortemente que os corretores diversifiquem seu portfólio de varejo a partir do carro-chefe de suas carteiras, que geralmente é o automóvel, oferecendo outras proteções, como os seguros residencial e de vida”, pontua.

Benevides destaca que a seguradora está sempre atenta às tendências e ao desenvolvimento de produtos para agregar valor aos corretores para que se tornem mais competitivos e melhorem suas ofertas no mercado. Esse é um dos motivos pelos quais a companhia investe na adaptação de seus produtos e processos, com olhar atento à experiência dos clientes e corretores e para a sustentabilidade.

“Em um cenário de riscos cada vez mais complexos, queremos estar junto aos corretores para que possam fortalecer seus negócios e oferecer soluções sustentáveis, que estejam em total sintonia com a sociedade”, conclui Benevides.