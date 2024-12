A importância dos serviços de assistência para a fidelização do cliente

David Beatham (*)

Para além de um bom produto de seguro, a experiência do cliente tem grande importância na fidelização de um consumidor. E são muitas as oportunidades de oferecer uma boa jornada, como através de um atendimento ágil, descontos e suporte eficiente. Uma das ferramentas mais eficientes para a fidelização, no entanto, tem sido a adição de serviços de assistência às apólices.

Esse adicional oferece soluções complementares às principais coberturas previstas em apólice e varia de seguradora para seguradora. Pesquisa recente da consultoria Bain & Company identificou que oferecer serviços de assistência no seguro pode aumentar em até 19 pontos o NPS, sistema que tem como objetivo medir a satisfação dos clientes. Esse dado se justifica ao elencarmos seus principais benefícios.

Em primeiro lugar, as assistências oferecem economia. Ao adquirir um seguro para seu automóvel, por exemplo, o cliente pode ter direito a serviços para a manutenção de sua casa, como chaveiro, encanador, eletricista etc.

Outro benefício é a segurança, especialmente se falamos de assistência 24 horas. Ela tem grande importância porque pode ser acionada a qualquer momento, sendo eficaz nas emergências. Em caso de problemas com o veículo na estrada, por exemplo, o segurado pode ter seu carro rebocado pelo guincho da seguradora; ter acesso à resolução de problemas mecânicos e elétricos; troca de pneus e baterias; e até o uso de um automóvel substituto.

A assistência 24 horas também oferece comodidade e agilidade. Basta acionar a companhia de seguros através de seu canal de atendimento para rapidamente ter acesso a uma gama de prestadores de serviço em lugares estratégicos, que passam por rigorosas avaliações de qualidade, evitando, dessa forma, maiores dores de cabeça.

Os serviços de assistência, portanto, são importantes ferramentas para que os corretores consigam vender ou renovar uma apólice, porque acrescentam benefícios ao seguro, que podem ser mais tangíveis do que o próprio produto quando não há sinistro. É preciso que o profissional entenda essa importância para explicá-la ao consumidor, de forma que ele veja o seguro como uma decisão certeira para sua proteção e de seus bens.

(*) David Beatham é diretor executivo de Automóvel e Massificados da Allianz Seguros