Lojacorr consolida marca e valoriza corretor em 2024

A Lojacorr finaliza o ano de 2024 com inúmeras ações de capacitação, valorização do corretor e consolidação de novas unidades parceiras e com foco no desenvolvimento do ecossistema. Para Dirceu Tiegs, presidente da Lojacorr, o ano foi de fortalecimento. “Vivemos momentos incríveis que fortaleceram nossos laços e nos aproximaram ainda mais de nossos parceiros e amigos. Realizamos encontros inspiradores, treinamentos exclusivos e programas que trouxeram aprendizado e crescimento para todos, colocando os corretores da rede com um crescimento bem acima do crescimento do mercado, superando dois dígitos em porcentagem e sempre valorizando esse profissional como o centro do nosso ecossistema”, reflete ele.

A rede começou o ano com a campanha Trilha de Resultados para Corretores de Seguros, promovendo aprimoramento, suporte personalizado e contínuo em cada fase da trajetória profissional dos corretores, garantindo as ferramentas necessárias para prosperarem no mercado e nas vendas.

A Lojacorr também lançou o novo formato do projeto de reconhecimento de performance: o Programa Elite, que mede e reconhece as corretoras e Unidades que se destacam em relação às metas da empresa. Em março, foram realizados os workshops regionais, marcando presença nas quatro regionais da Lojacorr para conversar com corretores e parceiros.

Em 2024, mais uma estratégia se destacou: a Lojacorr Consórcios se consolidou como uma vertical estratégica e de grande relevância para a rede, com destaque para a realização de diversas capacitações, cursos e uma série de encontros presenciais batizados como ‘Café com Consórcio’ que passou por inúmeras cidades por todo o país.

“Nosso objetivo foi levar conhecimento para todos os corretores da Lojacorr de forma presencial com informações valiosas, dicas de vendas, além de enaltecer e entender a evolução do sistema de consórcios no Brasil, apresentar os produtos exclusivos, oportunidades e para atender outras demandas institucionais”, frisa André Duarte, sócio-fundador da Lojacorr e Diretor Geral da Lojacorr Consórcios.

Este ano, a Lojacorr também realizou a abertura de duas novas Unidades, ambas em São Paulo: a Unidade Zona Sul e a Unidade na Baixada Santista. “Aumentamos a capilaridade e capacidade de atendimento e estrategicamente posicionamos ainda mais a rede para atender qualquer corretor paulista, na capital, interior e litoral, independentemente de sua localização”, explica o diretor Regional SP Centro Norte, André Moreno

Outra conquista relevante foi a pontuação no Net Promoter Score (NPS) de 74,7%. Esse resultado colocou a empresa na “zona de qualidade”, muito próxima da “zona de excelência”, que exige uma pontuação igual ou superior a 76%. Comparado a períodos anteriores, este dado reflete um avanço significativo e responsável por oferecer um panorama da experiência do cliente, uma metodologia capaz de medir a lealdade e a satisfação com os serviços prestados pela Lojacorr.

Durante o ano, a rede promoveu campanhas abertas à todo do mercado sobre o seguro fiança: “Máquina de Vendas 2.0”, focada em marketing digital e vendas; Inteligência Artificial para corretores de seguros; e curso sobre seguro empresarial. Além das ações, a rede promoveu um ato de solidariedade para ajudar a população atingida pelos efeitos da tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul (RS), arrecadando e doando mais de R$ 100 mil para as vítimas das enchentes.

Já no segundo semestre, a Lojacorr realizou o tradicional Encontro das Unidades em São Paulo para debater tendências e o planejamento do próximo ano. Também esteve no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Rio de Janeiro, e no CQCS Insurtech & Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Além dos diversos cursos que foram ofertados pela universidade Treinacorr para que os corretores e Unidades da rede pudessem continuar em desenvolvimento e atualizados das demandas do setor.

A Lojacorr continuou entre as melhores empresas para se trabalhar no ranking Great Place to Work (GPTW) e contou com a participação do presidente da Lojacorr na Argentina, o único palestrante brasileiro a participar da 9ª edição da “Conferência Anual 100% Seguro”.

E, por fim, a rede finalizou o ano com o Encontro dos Guardiões 2024, reunindo todos os colaboradores da sede da Lojacorr presencialmente pela primeira vez desde 2019.

“Estas foram só algumas das grandes realizações que 2024 nos trouxe. Realmente, este ano foi um ano de conquistas e superação, fruto da confiança e dedicação de todos. Estamos nos preparando para que 2025 seja ainda mais grandioso e para que o seguro siga como prioridade, contando sempre com o apoio do principal insumo do nosso setor: o corretor”, finaliza Luiz Longobardi Junior, Diretor de Mercado e Distribuição (CCO) da Lojacorr.