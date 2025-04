A AXA no Brasil revela ao mercado os destinos das viagens da edição 2025 da campanha Top Club. Um grupo formado por 24 corretores, com um acompanhante cada, terão a oportunidade única de conhecer a cidade do Porto e a região do Douro, em Portugal, com lindas vinícolas e uma rica experiência gastronômica. Já para o destino nacional, 43 corretores, também com um acompanhante cada, vão desfrutar as belezas paradisíacas das praias em Cumbuco, no Ceará.

“O objetivo da Top Club é reconhecer e incentivar os corretores AXA com melhor desempenho em 2025 com viagens e roteiros exclusivos a serem realizados em 2026. Trata-se de uma experiência única, que promove a integração entre a AXA e seus parceiros, com muitas trocas e enriquecimento cultural”, destaca Danielle Fagaraz, diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA.

Além das campanhas por segmento, a empresa trouxe outra novidade para este ano: esta edição tem mais vagas do que em 2024, além de incluir assessorias. Também estão disponíveis novas campanhas para premiar os parceiros que tiverem melhor desempenho nos seguros Empresarial, Vida, Frotas, D&O e E&O.

A elegibilidade dos corretores é feita de acordo com as regras da campanha 2025. O regulamento está disponível no Portal do Corretor.

Sobre a campanha Top Club

A campanha Top Club faz parte da proposta de valor da AXA, que inclui ainda outros tipos de incentivo para corretores parceiros no Portal do Corretor, como uma plataforma de capacitação, AXA Antecipa (antecipação de comissão), acordos de comissões adicionais, produtos diversificados, atendimento personalizado aos corretores parceiros e o AXA Personaliza, em que eles podem criar peças personalizadas para divulgação para clientes. O Clube de Vantagens também faz parte dos benefícios e dá descontos em grandes lojas do varejo, cursos e outros serviços.

A AXA já levou corretores para destinos internacionais como Paris e Bordeaux (França), Deserto do Atacama (Chile), Marrakech (Marrocos), Roma e Florença (Itália) e África do Sul. No Brasil, a seguradora já elegeu as seguintes localidades: Santa Cruz de Cabrália e Trancoso (Bahia), Chapada dos Guimarães (Mato Grosso), Gramado e Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul) e Porto de Galinhas (Pernambuco).