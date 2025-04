Seguros Sura quer atingir faturamento de R$ 5 bi em cinco anos

EXCLUSIVO – Há cerca de um ano, a Seguros Sura estruturou e colocou em prática o programa Transformação, que contém cerca de 20 projetos para mudar toda a operação de companhia, focando em sua digitalização. Os executivos da companhia se mostram extremamente empolgados com o Programa, pois ele irá gerar uma enorme capacidade de fazer negócios. Serão investidos R$ 120 milhões em cinco anos, de 2024 a 2028.

“Estamos transformando todos os nossos processos internos, além da interação com os corretores de seguros e outros parceiros que queiram fazer negócios conosco, de forma totalmente digital”, avalia Mariano (Nano) Chiavetti, vice-presidente de Tecnologia da seguradora. Ele acrescenta que esta é uma grande responsabilidade para a empresa, que precisa ter muitos outros conhecimentos agregados, além de talentos humanos, para mudar a forma de realizar os processos.

Ele explicou que a transformação digital da empresa não acontece apenas na interação com os parceiros. O Programa muda a forma de realizar processos internos, passa pelo Portal do Corretor, que inclui todo o atendimento digital para que os profissionais tenham mais informações sobre seus negócios com a companhia e também mais tempo para prospectar clientes.

O Programa Transformação, de acordo com Daniel Betancur, Vice-presidente de Clientes, Canais e Acessos, vai conectar iniciativas de negócios com tudo que precisa mudar, desde as pessoas até os processos. “Há questões que temos que trabalhar, como uma plataforma que nos permita escalar os produtos para dar sustentabilidade ao movimento que queremos fazer”.

Isso significa iniciar a operação em produtos que ainda não fazem parte do portfolio da companhia, como o seguro automóvel no varejo. “Estamos fazendo os testes para iniciar este operação, com pessoas de diversas áreas. Estamos fazendo um trabalho relacionamento com todos os corretores que fazem parte da nossa grade e os gestores também tiveram uma segmentação de papeis e responsabilidades, para serem mais produtivos. Hoje estamos mais próximos dos corretores, mostrando a nossa experiência em auto Premium para o varejo”, completa Betancur.

De acordo com Betancur, a companhia destaca-se pela capacidade de identificar riscos e tendências, oferecendo soluções personalizadas que vão além do seguro tradicional. “Queremos entregar bem-estar e competitividade sustentável aos nossos clientes e parceiros. Essa abordagem nos posiciona como a escolha preferida de corretores e empresas em todo o Brasil”, afirma. A empresa atua em seguros de ramos elementares, como auto, transporte, proteção digital, bicicletas, empresarial, entre outros.

A operação brasileira conta com cerca de 400 colaboradores, distribuídos em 15 cidades, e planeja expandir sua atuação local, impulsionada pelos resultados positivos de 2024. No último ano, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 31,34 milhões, aumento de 39,6% em relação a 2023. Essa evolução também se refletiu nos prêmios emitidos, que alcançaram R$ 1,44 bilhão em 2024, um incremento de 21% em relação aos R$ 1,19 bilhão de 2023.

Kelly Lubiato