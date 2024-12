Mercado de seguros quer ampliar proteção securitária em 2025

Durante o almoço de fim de ano do SindSeg-SP, o presidente da entidade, Rivaldo Leite, destacou os bons resultados e os desafios do setor em 2024. Para ele, a expectativa é que o mercado continue no mesmo ritmo. “Vemos o mercado crescendo com sustentabilidade, todos preocupados com o ESG, é um mercado diferente nos últimos anos”, analisou.

Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, destacou o período de Rivaldo à frente do núcleo paulista (o executivo da Porto está deixando a presidência do SindiSeg-SP) e revelou que a performance do setor foi bastante positivo. “Avançamos na pauta institucional participando mais ativamente das pautas do governo”, disse.

A partir de janeiro de 2025, Patrícia Chacon, COO da Porto Seguro, será a nova presidente do SindSeg-SP. A executiva será a primeira mulher a assumir a presidência do sindicato. Em entrevista para a revista Apólice, ela disse que 2025 será um ano para incluir mais pessoas no mercado securitário. “Deve ser um ano desafiador, mas o mercado é resiliente e temos desafios econômicos à frente”, disse.

A executiva está no Brasil há 12 anos e considera que o mercado nacional é resiliente e apresenta espaço de crescimento nos ramos de auto, vida e patrimonial. “Será um ano de pós-venda já que o mercado tem abraçado uma agenda de digitalização junto com os corretores, devemos evoluir na jornada trazendo mais fluidez para o consumidor”, analisou.

Para Rivaldo Leite, o tema de riscos climáticos ainda será ponto de atenção do mercado. “O ano foi bastante desafiador em que tivemos uma catástrofe inesquecível no Rio Grande do Sul. Já tínhamos alertado ano passado sobre os riscos climáticos que devem aumentar cada vez mais e não só no Brasil. Temos que continuar atentos”, ponderou.