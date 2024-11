No almoço do CCS-SP, diretor da Bradesco Auto/RE propõe mudança de narrativa

Que não seja pela dor, mas pelo amor ou, em outras palavras, que não seja pelo medo de um sinistro, mas pela consciência de que a proteção do seguro é essencial. Com esta visão, o diretor comercial da Bradesco Auto/RE Leonardo Pereira de Freitas apresentou no tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São (CCS-SP), realizado no dia 5 de novembro, no Il Ristorante Famiglia Mancini, sua proposta para atrair novos entrantes no mercado de seguros, sobretudo o público mais jovem.

Recebido pelo mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, e diretoria, Freitas sugeriu aos corretores renovar a narrativa sobre seguros. “Em algum momento, lá atrás, vendíamos seguro colocando o medo como protagonista, o medo de bater o carro e não ter cobertura, o medo de morrer e deixar a família sem amparo. Mas, é preciso evoluir nessa narrativa, substituindo o medo pela confiança e se conectando emocionalmente com as pessoas”, disse. “Criar essa sinergia tem mais valor do que falar do medo ou de coisas ruins”, acrescentou.

Leonardo Pereira de Freitas, Álvaro Fonseca e Luiz Carlos Ferreira Gomes

Na visão de Freitas, a mudança de narrativa para tornar o seguro interessante é um desafio para todos do mercado. Segundo ele, não se trata apenas de modificar o enfoque da argumentação de vendas, mas, principalmente, de ressoar o propósito do seguro e a sua importância para a evolução da sociedade. Para a nova geração, por exemplo, que é movida por significado e propósito, a narrativa deve gerar aderência para conquistar a atenção dos mais jovens.

Freitas relatou que ao palestrar, recentemente, sobre seguro para um público que não tinha conhecimento da matéria, trocou a exposição de dados sobre sinistros por uma analogia – bem mais agradável – de um filme infantil com questões relacionadas à atividade. Também usou trecho de uma música para explicar à equipe de sinistros da seguradora como a empatia com o corretor de seguros poderia fazer a diferença. O executivo tem utilizado outros canais para defender a mudança de narrativa do seguro, como o Linkedin, no qual se tornou um Top Voice.

Narrativa adequada

Durante o evento, o superintendente sênior de negócios da Bradesco Auto/RE, Luiz Carlos Ferreira Gomes, ressaltou que a companhia está prestes a completar dois anos do seu novo modelo de negócios. Além de investir, nesse período, na especialização da equipe e de promover maior integração com os corretores, a seguradora tem realizado eventos com a inédita participação dos profissionais da área de sinistros. “É uma forma de conversar, ouvir e entender no que investiremos para prestar o melhor serviço”, disse.

Freitas aproveitou a oportunidade para agradecer aos corretores o bom desempenho do Grupo Bradesco Seguros, que encerrará o ano com faturamento superior a R$ 120 bilhões. Em seguida, comentou o trabalho da Bradesco Auto/RE, que tem inovado no seguro automóvel, caso, por exemplo, da parceria com a Livelo, que possibilita a utilização de pontos na contratação total ou parcial do seguro. A empresa também consolidou sua liderança no seguro frota, prevendo terminar 2024 com R$ 2 bilhões em prêmios.

Outro destaque da apresentação foi o Programa Ciclos, que visa impulsionar a sucessão empresarial entre corretores de seguros. Freitas contou que em suas conversas com corretores de todo país, descobriu que a dificuldade da sucessão está relacionada com a narrativa da atividade, às vezes, um tanto dramática, o que influencia os filhos a optarem por outras profissões. “O Programa Ciclos ajuda os corretores com ferramentas e estratégias para superar as dificuldades da sucessão e manter a continuidade de seus negócios”, disse.

Freitas encerrou sua participação no encontro do CCS-SP com uma mensagem aos corretores. “Com uma narrativa adequada, investimento em treinamento, tecnologia e sistemas, vocês vão mudar o extrato de oportunidades e evoluírem, porque a nossa indústria tem propósito e o trabalho dos corretores é muito importante para a sociedade”, disse.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, agradeceu a participação de Freitas e outros diretores da Bradesco Auto/RE, enfatizando que a entidade tem incentivado a sucessão empresarial entre os seus associados, tanto que, naquele encontro, em especial, havia a presença de diversos filhos de corretores.