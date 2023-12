Programa Ciclos, da Bradesco Seguros, forma primeira turma

EXCLUSIVO – Uma tarde de muita conversa, música e pertencimento marcou o encerramento do Programa Ciclos. Criado pelo braço de conhecimento da Bradesco Seguros, a Universeg, o objetivo do programa foi trazer soluções e conhecimentos atualizados sobre sucessão empresarial, tema fundamental para a continuidade dos negócios dos corretores de seguros.

O evento contou com a presença de executivos da companhia como Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência, Ney Dias, presidente da Bradesco Auto/RE, Leonardo Freitas, Duilio Varnier Junior, entre outros diretores e superintendentes . Auxilio no processo de sucessão, com conhecimento técnico e sobre a vida, legado etc.

Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos, disse que este é um programa inédito na Bradesco Seguros. “Queremos entregar a sustentabilidade dos negócios de vocês”, disse aos corretores e sucessores presentes no auditório da Bradesco em Alphaville/SP.

Carlos Rogoginsky, superintendente executivo da seguradora, apontou que os ciclos das empresas e pessoas são importantes. “Tem corretores com mais de 30 anos de relacionamento, que hoje participam junto com seus filhos do programa”.



Leonardo Freitas, diretor comercial, ressaltou as histórias de vida dos corretores de seguros. “A narrativa de cada profissional conta a sua vida, com as dificuldades. A nova geração se move por significado e propósito e ela precisa perceber a importância da história que conecta e move as pessoas. Todos nós somos privilegiados porque representamos uma indústria que tem propósito e legado”.

José Pires, diretor da Bradesco, destacou que os executivos ficam pensando em como estar mais perto dos corretores e encantá-los. “O programa fala mais do que sobre um processo de sucessão. Ele fala sobre gratidão, sobre um legado construído em décadas, por mais de uma geração do grupo familiar”.

O encerramento foi feito por Ney Dias, lembrando que nada acontece por acaso. Ele compartilhou momentos vividos com seu pai, que, passava mensagens duras e fortes sobre a vida. Ele fez sucessores tanto no mercado financeiro quanto no empreendedorismo e no agronegócio. “De forma sutil, todos nos seguimos o seu legado”, apontou Dias.

Jorge Nasser, presidente da BVP, destacou que o evento fala sobre família. “O primeiro programa do mercado segurador que atesta o compromisso com os corretores e trata da continuidade dos negócios. Isso é importante porque as pessoas conseguem entender que continuidade não é questão de legado, mas de falar do futuro a ser construído com familiares”.

Kelly Lubiato

Revista Apólice