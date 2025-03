O PicPay acaba de lançar planos de previdência privada em parceria com a Icatu Seguros, uma das maiores empresas de previdência independente do país. A solução disponibiliza 32 fundos de investimento com estratégias variadas, adaptadas aos perfis de risco conservador, moderado e agressivo, permitindo que os clientes escolham as melhores opções para alcançar seus objetivos, especialmente os de longo prazo.

A contratação da previdência já está disponível para os milhões de usuários do PicPay diretamente no app. Além disso, é possível realizar a portabilidade de previdência privada de outras instituições.

“Os brasileiros estão cada vez mais atentos à importância de planejar o futuro financeiro, e nossa solução de previdência conecta o futuro ao presente de maneira prática e acessível. Democratizamos o acesso a investimentos de alta qualidade, com fundos de gestores renomados, alinhados à nossa estratégia de oferecer a melhor experiência para todos os perfis de clientes”, afirma Rodrigo Penteado, diretor de Serviços Financeiros para Pessoas Físicas do PicPay.

“A parceria com o PicPay reafirma a estratégia da Icatu de ampliar o acesso à previdência privada, levando esse instrumento financeiro para um público ainda mais amplo. Essencial para um bom planejamento de médio e longo prazo, esse produto traz benefícios que se destacam frente a outros investimentos, além de promover segurança financeira para diferentes perfis de investidores”, afirma Guilherme Hinrichsen, Vice-Presidente Comercial da Icatu Seguros. “Juntos, queremos levar essa experiência para ainda mais brasileiros”, completa.

Entre os principais benefícios do novo produto, destacam-se o planejamento sucessório, que permite acesso rápido aos recursos sem necessidade de inventário, e a ausência do chamado “come-cotas” para investidores em fundos tradicionais. Os clientes que optarem pela modalidade PGBL também poderão aproveitar uma dedução de até 12% da renda tributável no Imposto de Renda.

Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), os aportes em previdência privada no Brasil cresceram mais de 15% ao longo de 2024 em comparação com o ano anterior, totalizando R$ 196,1 bilhões e refletindo a crescente busca por alternativas complementares ao regime público.

Nesse cenário, o lançamento representa mais um passo na estratégia de diversificação de receitas e expansão do portfólio. A área de investimentos do PicPay já conta com aplicações de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, além de fundos de investimento e produtos alternativos, como o peer-to-peer lending para empresas.

Em janeiro, a companhia anunciou a chegada de Camilla Chiarentin como executiva de investimentos, com a missão de fortalecer a principalidade do PicPay entre seus clientes e reforçar sua presença no segmento de alta renda.