Caixa Residencial apresenta “Peter Pan – O Musical da Broadway”

A premiada superprodução “Peter Pan – O Musical da Broadway”, da Touché Entretenimento, retorna ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, para uma última e breve temporada a partir de 06 de novembro. Este espetáculo, que já encantou mais de 130 mil pessoas desde sua estreia no Brasil em 2018, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Caixa Residencial.

Com direção de José Possi Neto e um elenco estelar, incluindo Mateus Ribeiro como Peter Pan e Saulo Vasconcelos, como Capitão Gancho, a produção mantém a magia e a qualidade que conquistaram público e crítica. A Caixa Residencial, como uma das principais apresentadoras, reforça seu compromisso com a cultura e o entretenimento de qualidade, proporcionando ao público uma experiência inesquecível.

“Apoiar projetos culturais como este é fundamental para promover o acesso à arte e ao entretenimento. Estamos orgulhosos de fazer parte desta superprodução que encanta as famílias e inspira pessoas de todas as idades,” afirma Joaquim Cruz, CEO da Caixa Residencial.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria oficial do Teatro Liberdade.