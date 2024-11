Porto cresce 32,3% com lucro de R$ 739,1 milhões

O Grupo Porto apresentou expansão significativa nos resultados do terceiro trimestre do ano, promovidos em larga medida pela diversificação dos negócios e fortalecimento de seu ecossistema. Entre julho e setembro de 2024, o lucro líquido da companhia foi de R$ 739,1 milhões, um crescimento de 32,3% frente ao mesmo período de 2023, e o ROAE foi de 22,9%.

A Unidade Porto Seguro foi responsável por 59,3% da composição do resultado¹, seguida por Porto Bank (22,8%), Porto Saúde (10,6%) e Porto Serviço (7,2%). Nos nove primeiros meses de 2024, o lucro líquido atingiu a marca de R$ 2,0 bilhões, um aumento de 25,2% em relação aos 9 meses de 2023. Já o ROAE foi de 20,4% no período, constituído por uma rentabilidade1 sobre o patrimônio acima de 20% em todas as verticais tanto no trimestre quanto no acumulado do ano.

A receita trimestral cresceu 11,0% quando comparada ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 9,5 bilhões. No acumulado do ano, a expansão foi de 12,9% (vs. 9 meses de 2023), totalizando R$ 27,1 bilhões. O aumento de receitas em duplo dígito tem sido impulsionado pela ampliação da base de clientes, que totalizou 18 milhões ao final do período.

A receita das aplicações financeiras excluindo ALM (Asset and Liability Management) foi de R$ 293,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa uma rentabilidade equivalente a 83,2% do CDI, impactada pelo desempenho em renda fixa indexados à inflação e pré-fixados. O resultado financeiro líquido foi de R$ 246,4 milhões.

O índice de eficiência operacional, que abrange a soma das Despesas Administrativas em relação à receita total, alcançou 11,1% no terceiro trimestre de 2024, permanecendo praticamente estável em comparação ao terceiro trimestre de 2023 (+0,1 p.p.). No acumulado dos primeiros nove meses, o índice de eficiência foi de 11,4%, apresentando uma melhora de 0,3 p.p. (vs. nove meses de 2023), decorrente dos ganhos de produtividade observados no período.

Entre os destaques operacionais, a Porto registrou 77 milhões de interações e atendimentos digitais no terceiro trimestre do ano e atingiu a marca de 3,3 milhões de usuários no App². Além disso, cerca de 57% dos acionamentos para serviços de carro ou residência do período foram feitos por meio do App Porto e do WhatsApp.

A unidade Porto Seguro, que responde pelos produtos de seguros, obteve receita praticamente estável (-0,2% no terceiro trimestre de 2024 versus o terceiro trimestre de 2023), com crescimento de 8,1% no seguro Patrimonial e de 10,4% no seguro de Vida. No Auto, os prêmios foram 4,6% menores, decorrente da estratégia de manutenção de margens mais saudáveis, o que contribuiu para o atingimento de 88,5% no Índice Combinado da Unidade no trimestre.

Na Porto Saúde, as receitas cresceram 41,5% (vs. terceiro trimestre de 2023), fortemente impulsionadas pelo aumento de beneficiários no Seguro Saúde (+25,7% vs. terceiro trimestre de 2023), atingindo 641 mil vidas seguradas e favorecidas também pela expansão de 28,4% nos beneficiários do Seguro Odonto, alcançando 946 mil beneficiários. O Índice Combinado do trimestre foi de 93,6%, o que representa uma melhora de 3,3 p.p. (vs. terceiro trimestre de 2023), decorrente principalmente da redução de 2,3 p.p. na sinistralidade para 78,1% no período. Esse desempenho contribuiu para um lucro de R$ 76,7 milhões, o que representa um aumento de 104,7% (vs. terceiro trimestre de 2023).

No Porto Bank, unidade que concentra os negócios financeiros, as receitas expandiram 24,1% no terceiro trimestre de 2024 (vs. terceiro trimestre de 2023), impulsionadas pelo crescimento de todos os seus principais negócios. No Consórcio, o avanço foi de 37,6% enquanto nas demais operações como Crédito, Riscos Financeiros e Capitalização, o aumento de receita foi de aproximadamente 20% em todos os negócios.

A inadimplência das Operações de Crédito acima de 90 dias encerrou o trimestre em 6,4%, estável vs. o segundo trimestre de 2024 e 1,0 p.p. melhor vs. o terceiro trimestre de 2023, e permaneceu 0,8 p.p. abaixo da média de mercado. A estratégia de foco no crescimento em produtos de crédito para clientes do ecossistema Porto continua presente.

A Porto Serviço, a unidade de negócio que conta com um portfólio de serviços de assistências residenciais, empresariais e automotivas, alcançou uma receita de R$ 620,1 milhões e realizou 1,3 milhão de serviços no trimestre. As receitas obtidas além da Parceria Porto Seguro representaram 23,6% do faturamento do terceiro trimestre de 2024, decorrente principalmente da ampliação de vendas no segmento B2C, com aumento de 32,7% (vs. terceiro trimestre de 2023) e do B2B2C, com expansão de 25,8% (vs. terceiro trimestre de 2023).

Além dos resultados financeiros gerados, a Porto foi pelo terceiro ano consecutivo reconhecida como uma das 10 melhores empresas para trabalhar na edição de 2024 do ranking nacional da GPTW (Great Place to Work). Esse reconhecimento reflete as iniciativas voltadas ao bem-estar, aprendizado e desenvolvimento do time.

Além disso, a companhia foi reconhecida pelo 11º ano consecutivo como a marca mais lembrada na categoria Seguradoras pelo Top of Mind da Folha de São Paulo, recebeu o prêmio “Estadão Marcas Mais” na categoria Seguradoras e foi vencedora da 5ª edição do Prêmio Mobilidade, na categoria Melhor Seguro Auto.

Principais destaques (terceiro trimestre de 2024 em comparação com terceiro trimestre de 2023):

● Receita total: R$ 9,5 bilhões (+11%)

● Receita total¹2 Porto Seguro: R$ 5,5 bilhões (-0,2%)

● Receita Porto Saúde: R$ 1,7 bilhão (+41,5%)

● Receita Porto Bank: R$ 1,5 bilhão (+24,1%)

● Receita Porto Serviço: R$ 620,1 milhões