Delta Global, investida da RV, passa a fazer parte da Randoncorp

A Randoncorp, por meio da Rands – vertical de Serviços Financeiros e Digitais – informa ao mercado acordo para o aumento de investimento na Delta Global, especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes. Com esse movimento, assinado nesta data, a companhia passa a deter 80% do capital social da empresa. A negociação segue agora para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Essa iniciativa busca ampliar parceria iniciada em 2021, quando houve aporte inicial da unidade RV (Randon Ventures) dentro da jornada de investimentos em startups.

A Delta Global é especialista em soluções para gestão de frotas e tecnologia, com uma das mais completas plataformas do mercado, unindo tecnologia de ponta, telemetria, gerenciamento de dados e serviços de assistência. Fundada em 2015, faz a gestão de mais de 600 mil veículos e atende hoje as principais seguradoras, corretoras de seguros e players do setor de transporte e logística. Com o investimento e a parceria, a expectativa é potencializar essa oferta de soluções e ampliar a base de clientes, além de reforçar a plataforma de serviços da Rands.

“Desde o início, a Randoncorp foi uma grande parceira da Delta Global. Acreditamos que esse novo movimento irá fortalecer ainda mais as sinergias conquistadas entre as duas empresas e potencializar as oportunidades de crescimento tanto da Delta, quanto da Rands. O mercado de gestão de frotas tem um horizonte enorme e, sem dúvidas, estamos no caminho certo”, pontua Nícolas Galvão, CEO da Delta Global.

A relação entre as empresas também se materializa em outras iniciativas. Por meio da tecnologia própria desenvolvida em parceria com a Delta, a Randon – vertical Montadora da Randoncorp, disponibiliza ao mercado a solução de telemetria embarcada em implementos rodoviários Randon Smart, para monitorar, gerenciar e controlar todas as funcionalidades do produto em operação.

As tecnologias e serviços da Delta Global se integram às soluções de produtos em seguridade da Randon Seguros e de gerenciamento de frotas da Addiante, algumas das empresas que também formam a Rands – plataforma completa de Soluções Financeiras e Serviços, que trabalha com mais de 30 produtos nas áreas de consórcios, créditos, financiamentos, seguros e investimentos, locação de ativos, investimento em startups, incentivo ao ecossistema de inovação e desenvolvimento de softwares.

“Valorizamos a nossa relação com a Delta Global, que se amplia agora, associada a uma ampla jornada de consolidação da Rands. Visualizamos um grande potencial de ampliação dos mercados onde a Delta está presente, e vamos buscar uma integração ainda maior com as demais soluções que formam nosso portfólio, cada vez mais completo para o mercado da logística”, reforça o COO da Rands, Daniel M. Ely.

“Neste ambiente global cada vez mais conectado e digitalizado, esse movimento reforça nossa visão estratégica de ofertarmos aos mercados, cada vez mais soluções e serviços digitais, com crescimento sustentável”, complementa o CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho.