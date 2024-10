Apólice #301 – Um encontro muito esperado

EXCLUSIVO – Em 2022, a Fenacor – Federação Nacional dos Corretores de Seguros, realizou o 22º Congresso Brasileiro em Campinas/SP, para um público estimado em duas mil pessoas. Ainda era um período que inspirava muitos cuidados, apesar de já estarem todos vacinados. Apólice esteve lá.

Agora, de 10 a 12 de outubro, voltamos ao Congresso Brasileiro com força total, tanto em termos de participação de corretores quanto de expositores. O tema do evento é “O futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”, que será aprofundado em vários paineis temáticos com lideranças do mercado. Na Exposeg será possível visitar 34 empresas/entidades.

Vivemos um momento de grande importância para o mercado de seguros, principalmente porque os riscos emergentes que antes pareciam distantes começam a bater à nossa porta. As mudanças climáticas amplificam os riscos e exigem que seguradoras e corretores de seguros estejam mais bem preparados para subscrever riscos de forma correta, acessível e sustentável. Enchentes no Rio Grande do Sul e queimadas no Brasil inteiro mostram que não é possível mais aguardar para promover as mudanças necessárias nos produtos e serviços do setor. Os riscos cibernéticos também batem à porta das empresas, com a necessidade de gerir os efeitos dos ataques e a crise de reputação que advém com o sinistro.

Nesta edição mostramos também as oportunidades para capacitação profissional dos corretores de seguros, onde eles podem encontrar formação em produtos e linhas de negócios, além do apoio das seguradoras parceiras.

Na capa trazemos a Seguros Unimed, empresa que completa 35 anos de atuação no mercado, seguindo seu propósito de atender bem ao nicho da saúde, principalmente aos médicos cooperados e seus colaboradores. Mas, sempre, com o apoio do corretor de seguros.

Também convidamos alguns líderes do mercado segurador para prestar uma homenagem aos corretores de seguros. O resultado é uma série de cinco artigos muito especiais, mostrando diferentes posições sobre a atuação dos corretores de seguros.