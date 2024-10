Seguradora ALM contempla novo beneficiário com o PIX Premiado

A Seguradora ALM contemplou o novo beneficiário através do PIX Premiado, no valor de R$ 30 mil. A contemplada foi a dona de casa Claudia Mendes, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Marcelo Carvalho, head de atendimento a pessoas e coberturas assistenciais, efetuou a entrega da premiação. A empresa tem em torno de 400 mil vidas, com um crescimento de 80% dos beneficiários no último ano, voltado para as classes C e D.

O ALM Toda Vida é um produto da companhia que oferece benefícios que podem ser utilizados sem custo adicional. Ao contratar essa modalidade, o beneficiário concorre a sorteios mensais no valor de R$ 30 mil. O produto contempla coberturas como Morte Natural ou Acidental e Invalidez permanente total por acidente (IPTA), além do auxílio alimentação em casos de falecimento, Auxílio Despesa, Assistëncia Residencial, descontos em medicamentos e um Clube de Descontos, com acesso a cupons e benefícios oferecidos por diversas lojas, como pet shop, varejo de roupas, beleza e gastronomia.

“Manteremos o sorteio e as chances de uma renda extra para os nossos beneficiários. Ao contratar o seguro, o segurado possui diversos benefícios incluídos nos planos contratados, conforme a necessidade do consumidor. Focamos na proteção financeira familiar. Para facilitar o cotidiano dos nossos clientes e parceiros de negócios, lançamos aplicativo, site e portal do corretor. Os produtos ofertados proporcionam uma cobertura completa, para que as pessoas possam compreender que o seguro é para a vida”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.