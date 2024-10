Sou Segura abre oportunidade para novas patrocinadoras

A Sou Segura está lançando campanha para entrada de novas patrocinadoras e apoiadoras. As cotas de patrocínio e ativações já estão disponíveis para as empresas interessadas em impulsionar o crescimento da representatividade feminina no ambiente corporativo. Um movimento que já contou com a participação de dezenas de marcas ao longo dos anos e que representa mais de 50 mil mulheres.

A Sou Segura vem consolidando, ano a ano, sua posição de entidade que atua com o foco totalmente direcionado para a defesa da equidade de gênero, a inclusão, o empoderamento das mulheres, a capacitação das profissionais – através de cursos, eventos e mentorias – e o crescimento do número de executivas que ocupam cargos de direção nas empresas do mercado.

Constituída de representantes de todo o mercado, incluindo segurados, seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros e de resseguros, prestadoras de serviços, empresas clientes dos mais diversos setores da economia e demais instituições do setor; a Sou Segura tem entre seus principais desafios fortalecer e criar novos laços de sororidade entre as mulheres – uma grande oportunidade para desenvolvimento de networking – além de estimular a capacitação, promovendo o seu próprio desenvolvimento profissional rumo ao empoderamento.

A Sou Segura também propaga as vozes de lideranças femininas que podem contribuir para inspirar e equipar mulheres para que todas possam chegar ao topo. São mulheres plurais, que têm o propósito de abrir caminhos para que outras cheguem aonde sonham.

As ações inclusivas como estas estão recebendo uma atenção especial em todo o mundo. Não por acaso, os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, são reconhecidos por suas pesquisas sobre como as instituições sociais moldam a prosperidade de um país.

Na visão deles, as instituições inclusivas, que promovem a participação e os direitos de todos os cidadãos, são fundamentais para o crescimento econômico sustentável e a redução das desigualdades.

Em seus estudos, os vencedores do Prêmio Nobel mostram que a criação de instituições inclusivas, nos moldes da Sou Segura, pode levar a benefícios econômicos de longo prazo para toda a sociedade.

Nesse contexto, as novas patrocinadoras são empresas que terão a oportunidade histórica de, junto com a Sou Segura, impulsionar o crescimento da representatividade feminina no ambiente corporativo e, assim, contribuir para tornar a economia brasileira mais forte e próspera.

Para saber mais sobre a campanha de patrocínio 2025 da Sou Segura basta entrar em contato pelo e-mail: diretoria@sousegura.org.br