Exposição destaca a cultura da proteção em evento multimídia

Em especial homenagem ao Dia do Securitário, hoje dia 21, em São Paulo, o mercado de seguros brasileiro, com mais de dois séculos de história, ganhará um evento inédito que explora sua importância cultural, econômica e histórica. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros, com apoio do Shopping Light e da Prefeitura de São Paulo, o “Proteja-me – Conhecendo a História do Seguro no Brasil”, será realizado de 21 de outubro até 20 de novembro de 2024, no centro da capital paulista.

A iniciativa, aprovada pelo Ministério da Cultura, oferecerá uma experiência multimídia gratuita, com uma exposição interativa de 40 fotos de eventos impactantes, depoimentos em hologramas e uma websérie documental que retratará a evolução cultural e econômica do setor de seguros desde a década de 1960. Entre os convidados está o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, que faz um depoimento sobre sua trajetória no setor.

Também compõem esse trabalho grandes nomes como Samuel Monteiro, Dyogo Oliveira, Nilton Molina, Jayme Garfinkel, Acácio Queiroz, Mauro César Batista, Lucas Vergilio, Armando Vergílio, Newton Queiroz, Marcio Coriolano, Francisco Galiza, Solange Guimarães, Valmir Rodrigues, Andreia Padovani, Marcio Batistuti, Maria Helena Monteiro, Maria Amelia Saraiva, Jorge Abel Peres, Liliana Caldeira, Eduardo Toledo, Gustavo Leança, Luiz Gênova, Alexandre Camillo e Simone Ramos.

“O Proteja-me não será apenas uma simples exposição. O evento inovador utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada para integrar os depoimentos desses grandes nomes do mercado de seguros, com fotos históricas, oferecendo uma experiência imersiva ao público”, afirma Paulo Alexandre, diretor da Oficina do Texto, produtora do Proteja-me.

Além disso, a websérie documental, composta por sete episódios, mergulhará em momentos marcantes, destacando os avanços e desafios enfrentados ao longo das décadas. Cada episódio da websérie será exibido em sessões especiais durante a semana de 28 de outubro a 3 de novembro, com direito a palestras ao vivo após cada exibição. Especialistas do setor estarão presentes para enriquecer o debate e trazer reflexões sobre o passado, presente e futuro.

“Poder apoiar um projeto tão especial com o ‘Proteja-me’ é motivo que muito nos orgulha. Com a exposição, as pessoas poderão conhecer mais a história do seguro e se sentirem motivadas a ampliar o debate sobre o tema em seus círculos de amigos e familiares”, completa Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Além de sua exibição no Shopping Light, a exposição terá um caráter itinerante e passará por escolas, levando educação financeira de forma lúdica aos alunos, com atividades práticas que incentivam o pensamento sobre o futuro.

Para Débora Neves, coordenadora de marketing do Shopping Light, a parceria tem grande significado. “Por estarmos localizados em um dos maiores centros comerciais de São Paulo, é importante que o Shopping Light apresente projetos como o ‘Proteja-me’, que contribuem para levar conhecimento sobre esse segmento ao nosso público”, disse.

“Proteja-me” visa ampliar a conscientização sobre a importância de uma cultura de proteção e planejamento. O evento é uma oportunidade para o público refletir sobre o futuro e comparar a cultura do imediatismo com a cultura da sustentabilidade apoiada em uma cultura de planejamento de cuidados de olho na longevidade, que possa atender as necessidades dos mais velhos, apoiando assim o desenvolvimento econômico do Brasil. A interação entre a cultura do passado e do futuro promete mexer com o público, proporcionando uma experiência cultural emocionante.

Serviço:

Exposição

Período: 21/10 a 20/11/2024

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 20h; e domingo das 13h às 17h

Exibição da websérie

Período: 28/10 a 03/11/2024 (duas apresentações diárias)

Seg. 28/10 às 10h30: 1º episódio – Década 1960 (Reprise às 14h)

Ter. 29/10 às 10h30: 2º episódio – Década 1970 (Reprise às 14h)

Qua. 30/10 às 10h30: 3º episódio – Década 1980 (Reprise às 14h)

Qui. 31/10 às 10h30: 4º episódio – Década 1990 (Reprise às 14h)

Sex. 01/11 às 10h30: 5º episódio – Década 2000 (Reprise às 14h)

Sáb. 02/11 às 10h30: 6º episódio – Década 2010 (Reprise às 14h)

Dom. 03/11 às 14h00: 7º episódio – Década 2020 (Reprise às 15h)

Local: Shopping Light – Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 – Centro, São Paulo (SP)

Estacionamento: Rua Formosa, 157 – Centro, São Paulo (SP)

Entrada: Gratuita